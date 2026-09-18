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Trump a banni CNN et MSNOW de la Maison-Blanche

President Donald Trump holds up a printout of a Breitbart article as Arkansas Gov. Sarah Huckabee Sanders, from left, Mehmet Oz, administrator of the Centers for Medicare &amp; Medicaid Services, and ...
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Trump a banni ces médias de la Maison-Blanche

Le président américain ne veut plus de CNN et de deux autres médias dans le palais présidentiel. Comme lors de son premier mandat, il les accuse de 'fake news'.
18.09.2026, 23:3318.09.2026, 23:37

Donald Trump a annoncé vendredi interdire l'accès à la Maison-Blanche aux chaînes de télévision CNN et MSNOW (anciennement MSNBC) ainsi qu'au média en ligne Politico «avec effet immédiat». Il franchit ainsi un nouveau palier dans sa guerre contre les médias.

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Le président américain a fait cette annonce inédite, dont la mise en oeuvre reste entourée d'incertitude, sur son réseau Truth Social.

«Je suis fier d'annoncer qu'avec effet immédiat, j'interdis la Maison-Blanche aux 'fake news' CNN, MSNOW (...) et Politico (...) à cause de leur couverture permanente de fausses informations», a-t-il écrit. Donald Trump a menacé:

«D'autres médias propagateurs de fausses informations suivront»

Dans l'immédiat, des journalistes de Politico et CNN se trouvaient toujours dans l'espace de la Maison-Blanche réservé à la presse, qui comprend la célèbre salle de conférence de presse ainsi que des bureaux, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'AFP a contacté CNN, MSNOW, Politico et l'Association des correspondants à la Maison-Blanche, sans réponse dans l'immédiat.

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Pendant son premier mandat et depuis son retour au pouvoir début 2025, le républicain de 80 ans a de nombreuses fois attaqué des journalistes ou médias dont la couverture lui déplaît, que ce soit devant les tribunaux, sur Truth Social ou verbalement lors d'échanges parfois très violents avec des journalistes, particulièrement des femmes.

Il avait aussi écarté du Bureau ovale l'agence de presse Associated Press, pilier du journalisme américain, après que cette dernière eut refusé d'adopter l'appellation «Golfe d'Amérique» pour le Golfe du Mexique.

Pendant son premier mandat, la Maison-Blanche avait temporairement retiré l'accréditation d'un journaliste de CNN, Jim Acosta, après un échange houleux.

L'annonce spectaculaire de vendredi arrive à un moment de grande difficulté politique pour Donald Trump.

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Le président américain est de plus en plus impopulaire à cause du coût de la vie élevé aux Etats-Unis et de la flambée du prix du carburant. Les Américains critiquent aussi sa décision d'avoir déclenché en février un conflit contre l'Iran, à l'issue plus incertaine que jamais.

Le Parti républicain risque selon les sondages de perdre le contrôle de l'une, voire des deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections législatives du 3 novembre.

Donald Trump affirme pour sa part que les sondages sont faux.

Depuis l'investiture du 20 janvier 2025, la Maison-Blanche a ouvert ses portes à des animateurs et créateurs de contenu alignés sur l'idéologie de Donald Trump, «Make America Great Again».

Le président américain entretient une relation paradoxale avec les médias. D'un côté, il multiplie les échanges impromptus avec les journalistes, et semble savourer l'attention médiatique dont il est entouré. De l'autre, il n'a de cesse de critiquer les journalistes, qu'il a qualifiés d'«ennemis du peuple» et qu'il accuse de trahison. (ats/afp)

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