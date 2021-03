C’est un réseau social qui cartonne auprès des 13-18 ans et avec plus de deux milliards de téléchargements, c'est la deuxième application la plus téléchargée au monde, après Whatsapp. On y publie des petites vidéos de soi-même chantant en playback, des «challenges» de chorégraphies dansantes, et même des vidéos ou on ne fait absolument rien. En gros, on s’expose, on se regarde et on «like».