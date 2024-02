Swisscom part à la conquête de l'Italie: le résumé en 5 points

Après le succès de Fastweb en Italie, Swisscom vise à devenir le deuxième opérateur mobile du pays en investissant des milliards dans Vodafone Italia.

Fort du succès de sa filiale transalpine Fastweb, acquise en 2007, Swisscom veut prendre une longueur d'avance sur le marché italien des télécoms. Le géant bleu met huit milliards d'euros (7,6 milliards de francs) sur la table pour prendre le contrôle de l'opérateur mobile Vodafone Italia dans l'espoir de devenir le numéro deux du secteur au sud des Alpes.

Que s'est-il passé ce 28 février chez Swisscom?

Réagissant finalement à des rumeurs relayées ces dernières semaines dans la presse, le groupe bernois a confirmé, mercredi, des «négociations exclusives» avec le géant britannique Vodafone concernant une reprise totale, en numéraire, de Vodafone Italia. Au terme du rachat, la cible d'acquisition doit être fusionnée avec Fastweb, filiale italienne de Swisscom, essentiellement active dans l'accès à internet.

Est-ce que la vente de Vodafone est conclue?

Non pas tout à fait, l'opérateur britannique a pour sa part indiqué être entré en négociations «exclusives avec plusieurs partis pour explorer une consolidation du marché en Italie». L'issue des négociations est encore ouverte, ont cependant averti les deux groupes.

Vodafone Group semble ainsi tourner le dos au français Iliad qui avait présenté en décembre 2023 une offre de fusion de leurs activités italiennes respectives dans le cadre d'une coentreprise à parts égales. La proposition valorisait Vodafone Italia à 10,5 milliards d'euros.

L'offre soumise par Swisscom semble, par contre, avoir eu la faveur du géant britannique. La valeur d'entreprise de Vodafone Italia représente ainsi un multiple de 26 du flux de trésorerie opérationnel et un multiple de 7,6 du résultat brut d'exploitation (Ebitda) attendu cette année, a précisé Vodafone.

Pourquoi Swisscom investit en Italie?

En cas de réussite de l'opération, ce serait le petit Fastweb qui avalerait le grand Vodafone Italia. Ce dernier comptait l'année dernière 5733 employés, pour un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, en baisse de 4,2%, et un Ebitda ajusté de 1,5 milliard, selon le rapport annuel de Vodafone Group.

Fastweb, fort de 3100 salariés, a pour sa part étoffé ses recettes de 6,1% à 2,63 milliards d'euros en 2023, représentant près de 23% des ventes de Swisscom. L'Ebitda a quant à lui diminué de 6,6% à 798 millions. La filiale italienne compte 3,5 millions de clients dans un marché des télécoms estimé à 12 milliards d'euros et décrit comme étant «l'un des plus compétitifs d'Europe» en matière de communications mobiles, a détaillé le géant bleu dans son rapport annuel.

L'opérateur historique helvétique estime par ce rachat augmenter sa valeur d'entreprise et le flux de liquidités. La transaction devrait aussi avoir un effet positif sur le dividende.

Quelle serait l'importance de cette nouvelle entreprise?

Selon les calculs des analystes de Mirabaud, cette opération de rachat créerait le deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile en Italie, juste derrière TIM.

Les deux sociétés devraient bien se compléter, Fastweb disposant d'un réseau de fibre optique, alors que Vodafone brille dans la téléphonie mobile, a ajouté Mark Diethelm. Selon l'analyste de Vontobel, la future entité italienne de Swisscom pourrait à terme générer plus de 36% du résultat brut d'exploitation (Ebitda) du groupe.

Une telle fusion, si elle aboutit, créerait «un important concurrent sur le marché des télécoms le plus compétitif d'Europe», a souligné le spécialiste de la banque de gestion zurichoise. L'opération devrait également se solder par d'importantes synergies au niveau des coûts.

Comment les investisseurs prennent-ils la nouvelle?

La dette de Swisscom risque d'enfler suite à cette transaction, a averti l'analyste de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Pour Christian Bader, l'endettement net devrait passer de 7,7 milliards de francs à la fin de l'année dernière à 15,3 milliards.

Les investisseurs étaient, eux, pour l'heure prudents et se défaisaient du titre Swisscom. Vers 13h50, l'action de l'opérateur en mains de la Confédération reculait de 0,9% à 505,40 francs et affichait l'une des plus mauvaises performances de l'indice vedette SMI (+0,08%). (jah/ats)