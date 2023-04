Postfinance se fait (encore) critiquer par la Finma et répond

Postfinance se fait (encore) critiquer par Berne et répond

L'autorité de surveillance des marchés financiers a publié son bilan annuel ce mercredi. Et après Credit Suisse, c'est maintenant Postfinance qui inquiète.

Michael Graber, Niklaus Vontobel, Florence Vuichard / ch media

Le 19 mars, l'histoire du Credit Suisse a pris fin. La banque a dû se laisser racheter par sa concurrente UBS, sous la pression du Conseil fédéral, de la Banque nationale et de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma). Les autorités ne voulaient pas appliquer le plan d'urgence, c'est-à-dire le sauvetage des activités suisses en cas de faillite simultanée de la maison mère. Les dommages auraient été trop importants tant pour la place financière suisse que pour l'économie du pays tout entier.

Un bon mois plus tard, le Credit Suisse obtient de bonnes notes de la Finma pour son plan d'urgence, qui n'a pas été appliqué en cas «d'urgence» à proprement parler. Le certificat de l'autorité de surveillance, publié mercredi, ne porte certes que sur la période allant jusqu'à fin 2022 et n'inclut pas les journées dramatiques de mars, mais il semble tout de même quelque peu absurde. Même si le directeur de la Finma, Urban Angehrn, estime, avec du recul, que «les événements autour de Credit Suisse montrent l'importance des préparatifs concrets en cas de crise». Avec le plan d'assainissement et le plan d'urgence, les autorités avaient sur la table des options qui n'existaient tout simplement pas, il y a dix ans.

Urban Angehrn (lui☝️) admet qu'il y a encore une grande marge d'amélioration:

«Il est clair qu'il faut tirer des leçons importantes de la crise du Credit Suisse pour la préparation future aux crises»

Des plans en guise de préparation

En principe, les plans d'urgence suisses visent à garantir qu'en cas d'urgence, les établissements financiers d'importance systémique puissent être assainis ou liquidés sans que leurs fonctions ne soient interrompues. C'est pourquoi les plans d'assainissement et de liquidation des cinq «too big to fail» sont soumis à un examen annuel de la Finma, dont les résultats sont ensuite publiés, comme ce fut le cas mercredi.

Dans ce contexte, la logique des autorités semble être que des mesures comme l'assainissement ou la liquidation ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas de crise. Il n'est, toutefois, pas inintéressant de les préparer à l'avance, puisque le geste aura le mérite de recevoir une bonne évaluation de la Finma.

Urban Angehrn l'a expliqué il y a quelques semaines lors d'une conférence de presse, les plans d'urgence ne sont appliqués que lorsqu'il n'existe pas d'autre solution. A l'époque, le directeur de la Finma avait décrit les dommages qu'une faillite de Credit Suisse aurait causés: la maison mère aurait disparu - et avec elle une banque suisse avec un total de bilan de plus de 350 milliards de francs. Tous les paiements y auraient été suspendus et les comptes de tous les clients bloqués.

«Les dommages pour la place économique, la place financière et la réputation de la Suisse auraient été énormes. Avec des conséquences imprévisibles pour les emplois et les recettes fiscales.» Urban Angehrn

L'UBS a également reçu des évaluations positives de la Finma. Dans l'ensemble, l'autorité de surveillance constate de «nouveaux progrès opérationnels» chez les grandes banques suisses. Le plan d'urgence de Raiffeisen «répond pour la première fois aux exigences relatives à la poursuite sans interruption des fonctions d'importance systémique en cas de menace d'insolvabilité.»

Postfinance fait douter la Finma

Les plans de la Banque cantonale de Zurich et de Postfinance ne font toujours pas l'unanimité. Le premier n'est «pas encore réalisable», constate la Finma. L'établissement financier zurichois n'a pas «réservé suffisamment de capital pour la recapitalisation en cas d'urgence.»

Selon la Finma, les perspectives sont encore moins encourageantes pour la filiale de la Poste. Celle-ci doit «réorienter sa stratégie de recapitalisation en cas d'urgence». Cela est devenu nécessaire après l'échec de la révision de la loi sur l'organisation de la Poste au Parlement. Cette révision de la loi comprenait, outre la privatisation partielle de Postfinance, la levée de l'interdiction des hypothèques et des crédits. Par le passé, la Finma avait déjà jugé les plans d'urgence de Postfinance insuffisants.

Qu'est-ce que Postfinance répond?

Hansruedi Köng, CEO de Postfinance, n'est pas inquiet. C'est ce qu'il a laissé paraître dans une interview accordée à Finanz und Wirtschaft. Les bases d'évaluation de l'autorité fédérale sont «un peu dépassées», d'après le directeur, car elles prennent en compte les chiffres d'affaires de 2021.

Après le changement de taux d'intérêt en 2022, Postfinance serait «en bien meilleure position, surtout en ce qui concerne la couverture des cas d'urgence», explique-t-il. De plus, les fonds propres exigés sont nettement plus importants que ce qui est nécessaire du point de vue de Postfinance. (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté par Anaïs Rey.