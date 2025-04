La Poste va augmenter le salaire de ses employés

Rolex et Cartier exposent à Genève dans un contexte fragile

«La décision de la commission paritaire de conciliation compense au moins le renchérissement pour l'ensemble des employé-es de La Poste, ce qui est à saluer», ajoute syndicom. Le syndicat avait exigé que La Poste maintienne non seulement le pouvoir d'achat avec les mesures salariales 2025, mais qu'elle augmente aussi les salaires réels.

Pourquoi les Postes suisse et française ont échoué à dominer le monde

Dans le détail, 0,7% de la masse salariale sont prévus pour les augmentations générales, 0,5% pour les augmentations individuelles et – comme le prévoit la convention collective de travail (CCT) – 0,4% dédié aux augmentations structurelles, souligne La Poste dans un communiqué.

Les employés de La Poste et de PostFinance soumis à la CCT verront leurs salaires augmentés. Au total, les mesures salariales correspondent à 1,6% de la masse salariale, indiquent mardi les partenaires sociaux à l'issue d'une procédure de conciliation.

Plus de «Economie»

Au terme d'une procédure de conciliation, le personnel de La Poste et de PostFinance a obtenu des augmentations jusqu'à 1,6 % ainsi qu'une hausse du salaire minimum.

Le combat de l'ex-détenu le plus célèbre de Suisse a duré 38 secondes

En Suisse, l’immobilier va mal et ça ne fera qu’empirer

Les plus lus

Trump est obsédé par une période brutale de l'Histoire américaine

L'affection de Donald Trump pour tout ce qui brille n'est plus à démontrer, mais son obsession pour un nouvel «âge d'or» de l'Amérique a des racines bien plus lointaines et profondes. Explications.

Pas besoin d'avoir fait de longues études d'histoire de l'art pour comprendre que Donald Trump, l'or, c'est son truc. De ses précieux visas à 5 millions de dollars (les «gold» cards), aux lettres de son nom de famille qui ornent en lettres capitales des centaines de façades d'hôtels à travers le monde, en passant par son penthouse clinquant de la Trump Tower de New York, et son manoir floridien de Mar-a-Lago. Sans oublier les toutes dernières rénovations du Bureau ovale.