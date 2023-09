La Poste doit économiser des millions et ça sent mauvais pour les emplois

La Poste veut économiser 42 millions et biffer des emplois. Elle refuse de remettre en cause l'achat pour 70 millions d'une forêt en Allemagne.

La Poste prévoit des économies supplémentaires de l'ordre de 42 millions de francs. Le géant jaune compte avec des suppressions d'emplois, sans préciser pour l'heure combien de collaborateurs sont concernés.

Où est-ce que La Poste doit économiser?

«Nous renforçons nos efforts pour réduire nos coûts au vu de l'inflation et du climat de consommation morose», a indiqué jeudi la porte-parole de La Poste Silvana Grellmann à Keystone-ATS. Elle revenait ainsi sur des mesures d'économies supplémentaires évoquées par Blick. D'après ce dernier, les secteurs concernés par les coupes sont:

Les finances.

Le personnel.

La communication.

L'information.

La technologie.

L'état-major du chef de La Poste Roberto Cirillo.

Combien d'emploi seront biffés à La Poste?

Vu l'ampleur du projet d'économies, La Poste dit partir du principe que certains collaborateurs seront également touchés, a indique Silvana Grellmann. Elle n'a, toutefois, pas voulu confirmer les informations du Blick selon lesquelles environ 300 postes seraient sur la sellette. Ce chiffre est «purement spéculatif» et il ne serait pas sérieux de donner des chiffres concrets maintenant, a-t-elle ajouté.

Si une consultation est nécessaire, les collaborateurs pourront s'exprimer sur les mesures d'économie en janvier prochain, a-t-elle poursuivi. Les éventuelles conséquences négatives d'une suppression de postes seront atténuées par un plan social.

Quand est-ce que les employés seront fixés?

Selon la porte-parole, La Poste ne veut pas seulement couper les coûts au niveau du personnel, mais également en ce qui concerne les frais matériels, comme ceux liés aux systèmes. Les mesures d'économies concrètes seront élaborées d'ici la fin de l'année. Elles seront mises en œuvre en 2024 et prendront donc effet au plus tard en 2025, a précisé Silvana Grellmann.

Est-ce que La Poste va annuler l'achat de forêts en Allemagne?

Le programme d'économies ne remet cependant pas en cause l'achat d'une forêt dans l'est de l'Allemagne pour compenser les émissions de CO 2 . A ce sujet, la porte-parole répond:

«Nous sommes convaincus que la protection du climat ne peut pas attendre demain»

Selon plusieurs sources, l'achat de la forêt coûterait au géant jaune plus de 70 millions de francs.

Quelles sont les finances de La Poste?

Au premier semestre 2023, le bénéfice de La Poste avait diminué de plus de moitié par rapport à la même période de l'année précédente: il s'élevait à 118 millions de francs, soit 141 millions de moins que l'année précédente.



La Poste avait alors lancé des programmes d'efficience et de regroupement des bureaux pour réduire ses coûts. (jah/ats)