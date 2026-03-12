assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Economie
Lidl suisse

Lidl baisse à nouveau les prix en Suisse

Nouvelle offensive sur les baisses de prix chez Lidl
Lidl Suisse baisse les prix de 60 articles du quotidien.Image: Lidl

Lidl lance une «nouvelle offensive» sur les prix en Suisse

Le détaillant baisse de façon permanente les prix de 60 articles du quotidien. Il dit ainsi réagir à l'augmentation du coût de la vie.
12.03.2026, 14:1712.03.2026, 14:17

«Lidl Suisse prend une fois de plus ses responsabilités et soulage le porte-monnaie des ménages suisses», se targue le détaillant dans un communiqué diffusé cette semaine

Dans le cadre d'une «nouvelle offensive», il annonce baisser les prix d'environ 60 articles «de consommation courante». Sont concernés les produits d'«un large éventail» allant «des produits laitiers aux articles d'hygiène en passant par les produits de boulangerie».

Un fiasco à 600 millions pour Migros

Ces nouveaux tarifs sont en vigueur dans les magasins Lidl depuis le 7 mars dernier.

Une baisse prise en charge par Lidl

«Lidl Suisse prend à sa charge cette baisse de prix afin de soulager de manière significative la population suisse», déclare le discounter. Il assure ainsi réagir à «l'augmentation du coût de la vie».

Cité dans le communiqué, Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse, dit observer de près «l'évolution actuelle du marché»: «Alors que les prix augmentent dans de nombreux aspects de la vie, nous choisissons d'envoyer le signal contraire», explique-t-il.

Lidl a trouvé comment vous faire gagner du temps aux caisses

Et d'ajouter:

«Nous réduisons le prix de vente de produits de consommation courante de manière cohérente et à nos propres frais, afin d'alléger le budget des ménages là où nous le pouvons directement»

(jzs/comm)

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La «stagflation» menace la Suisse: la BNS pourrait agir
Des bombes tombent au Moyen-Orient depuis ce week-end. Mais ce nouveau conflit a des conséquences qui dépassent largement la région et qui menacent désormais l’économie mondiale.
L’économie mondiale a déjà traversé de nombreuses turbulences ces dernières années: la crise du Covid-19, une récession redoutée (mais finalement évitée) en 2022, de fortes pressions inflationnistes, la guerre en Ukraine et les multiples attaques d’Israël au Moyen-Orient. Pourtant, l'économie s’est le plus souvent révélée étonnamment résiliente.
L’article