Lidl Suisse baisse les prix de 60 articles du quotidien. Image: Lidl

Lidl lance une «nouvelle offensive» sur les prix en Suisse

Le détaillant baisse de façon permanente les prix de 60 articles du quotidien. Il dit ainsi réagir à l'augmentation du coût de la vie.

«Lidl Suisse prend une fois de plus ses responsabilités et soulage le porte-monnaie des ménages suisses», se targue le détaillant dans un communiqué diffusé cette semaine

Dans le cadre d'une «nouvelle offensive», il annonce baisser les prix d'environ 60 articles «de consommation courante». Sont concernés les produits d'«un large éventail» allant «des produits laitiers aux articles d'hygiène en passant par les produits de boulangerie».

Ces nouveaux tarifs sont en vigueur dans les magasins Lidl depuis le 7 mars dernier.

Une baisse prise en charge par Lidl

«Lidl Suisse prend à sa charge cette baisse de prix afin de soulager de manière significative la population suisse», déclare le discounter. Il assure ainsi réagir à «l'augmentation du coût de la vie».

Cité dans le communiqué, Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse, dit observer de près «l'évolution actuelle du marché»: «Alors que les prix augmentent dans de nombreux aspects de la vie, nous choisissons d'envoyer le signal contraire», explique-t-il.

Et d'ajouter:

«Nous réduisons le prix de vente de produits de consommation courante de manière cohérente et à nos propres frais, afin d'alléger le budget des ménages là où nous le pouvons directement»

