ciel clair
DE | FR
burger
Suisse
Lidl suisse

Lidl mise sur l'IA pour contrer le vol, mais pas seulement

Lidl a trouvé comment vous faire gagner du temps aux caisses

Lidl, géant du hard-discount en Suisse, compte lancer un nouveau système basé sur l'IA dans ses magasins du pays.
08.03.2026, 20:5808.03.2026, 20:58

Lidl Suisse va bientôt introduire une nouveauté dans le pesage des fruits et légumes. Comme l’écrit le Tages-Anzeiger, de nouvelles balances dotées d’intelligence artificielle doivent être progressivement déployées dans l’ensemble des 195 magasins à partir d’avril. Dès l’été, les caisses en libre-service devraient également être équipées de fonctions d’IA pour le pesage.

[Editor&amp;#039;s Note: staged photo/dated staff uniform] Customers pay for their shopping at a checkout in a branch of supermarket chain Lidl Schweiz in Amriswil in the Canton of Thurgau, Switzerlan ...
Grâce aux nouvelles balances équipées d'une intelligence artificielle, le personnel de caisse n'aura plus besoin de peser les fruits et légumes.Image: KEYSTONE

Ces balances intelligentes doivent faciliter la vie des clients. Lorsqu’un fruit ou un légume est posé dessus, il ne sera plus nécessaire de saisir un numéro pour imprimer l’étiquette à scanner. Grâce à l’intelligence artificielle, la balance devrait reconnaître immédiatement de quel produit il s’agit. La cliente ou le client n’aura alors plus qu’à confirmer d’un simple geste sur l’écran.

Ce que cache la guerre des prix entre Aldi, Migros, Coop et Lidl

Selon Bram van der Valk, membre de la direction de Lidl, les nouvelles balances permettront d’accélérer le processus de scan de près de 50%. Les balances reconnaissent un produit en seulement 60 millisecondes, avec une précision supérieure à 99%. Le système n’identifie pas directement le produit lui-même, mais analyse sa forme et sa couleur. La balance n’est par ailleurs pas programmée à l’avance: elle apprend en continu à partir des saisies effectuées par les clients.

Cette innovation présente aussi des avantages pour Lidl, notamment en matière de prévention du vol. Avec ces balances à IA, il n’est plus possible d’apposer l’étiquette d’un produit bon marché sur un article plus coûteux, car la balance est capable de détecter l’incohérence.

Nouveau système de self-scanning avec une application

Cette évolution chez Lidl est nécessaire, car l’enseigne prévoit parallèlement d’introduire le self-scanning. Avec ce système, les employés en caisse et les caisses automatiques ne pourront plus effectuer la pesée, comme c’est le cas jusqu’à présent. Grâce au self-scanning, les clients pourront enregistrer eux-mêmes leurs achats. Contrairement à Migros et Coop, aucun scanner portatif ne sera proposé: il faudra utiliser son smartphone et l’application Lidl Plus.

Pourquoi Aldi ferme des magasins en Suisse

Lidl est le premier détaillant suisse à introduire des balances dotées d’intelligence artificielle. Chez Aldi, une telle technologie est actuellement à l’étude, a indiqué une porte-parole au Tages-Anzeiger.

Migros et Coop, en revanche, n’ont pour l’instant aucun projet en ce sens. Les deux géants «oranges» font face à une difficulté supplémentaire: leur assortiment de fruits et légumes est plus vaste que celui de leurs deux concurrents, ce qui complique l’utilisation de balances à IA. Il reste, par exemple, difficile pour ces systèmes de distinguer certaines variétés très proches, comme deux types différents de pommes. (dab/trad. hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il vaut mieux éviter ces destinations pour vos prochaines vacances
A cause des conflits armés qui sévissent en ce moment, la Confédération met en garde contre certaines destinations. On fait le point.
Les guerres au Moyen-Orient ou en Ukraine ont des conséquences sur le trafic aérien et sur les projets de vacances. Voici les voyages que le gouvernement suisse déconseille désormais et quelles destinations sont populaires en ce moment.
L’article