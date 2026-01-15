Le marché locatif reste verrouillé en suisse. Image: Shutterstock

Voici de combien les loyers risquent d'augmenter en Suisse

En 2026, la hausse des loyers devrait se poursuivre, même si la dynamique ralentit sous l’effet d’une immigration nette plus faible.

Les prix des logements en Suisse ont poursuivi l'année dernière sur leur pente ascendante, à un rythme plus lent toutefois que les exercices précédents. Alors que les flux migratoires ont été moins importants, la construction d'appartements n'a toujours pas été en mesure de répondre à la forte demande et la hausse des loyers devrait se poursuivre. En 2025, les loyers proposés ont augmenté en moyenne de 2,3%, après une accélération de 3,2% en 2024 et de 4,7% en 2023, ont détaillé le portail immobilier Homegate.ch et la Banque cantonale de Zurich jeudi dans un communiqué.

Le responsable immobilier de SMG Swiss Marketplace Group, Martin Waeber explique dans cet entretien pourquoi la tendance va se poursuivre.



Comment expliquez-vous la forte hausse des loyers en Suisse centrale? Pourquoi la demande y est-elle si importante?

Il ne s'agit pas d'un phénomène propre à 2025, mais la plupart des cantons de Suisse centrale ont connu une évolution parfois nettement supérieure à la moyenne nationale depuis le début de l'enquête en 2016. Cela s'explique notamment par la situation attractive de cette région, située entre les grands centres économiques nationaux, qui bénéficie à la fois d'une bonne desserte, d'une qualité de vie élevée et d'une faible charge fiscale, mais qui dispose d'une offre limitée en matière de logements.

Pourquoi les loyers ont-ils moins augmenté dans les villes? Les locataires déménagent-ils davantage vers les agglomérations ou à la campagne pour payer des loyers moins élevés?

Les loyers urbains, désormais élevés, ne sont plus abordables pour de nombreux ménages, ce qui explique pourquoi les personnes à la recherche d'un logement se concentrent sur des emplacements moins centraux.

«En conséquence, les loyers y augmentent comparativement plus que dans les villes concernées»

D'autre part, le ralentissement de la dynamique dans les centres urbains est dû à la baisse de l'immigration nette, car les nouveaux arrivants trouvent généralement leur premier logement dans des appartements urbains en location.

Vous prévoyez une légère augmentation des loyers en 2026. Pouvez-vous la chiffrer?

A l'échelle nationale, la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui publie l'indice des loyers Homegate en collaboration avec SMG Real Estate, table sur une croissance de 1,5% en 2026.

Quels sont les moteurs du marché immobilier suisse cette année?

Nous ne prévoyons pas de changement fondamental par rapport aux dernières années. Les facteurs les plus importants pour le marché locatif resteront l'activité de construction et l'immigration nette en 2026. A cela s'ajoute la demande refoulée due à la baisse du nombre de déménagements. Nous constatons toutefois des ajustements dans la dynamique par rapport aux années précédentes, en raison d'une baisse de l'immigration nette et d'une reprise prévue de l'activité de construction.

«Avec environ 47 000 nouveaux logements dans toute la Suisse, nous prévoyons pour 2026 une augmentation d'environ 17% par rapport à l'année précédente»

La combinaison de ces deux facteurs réduit certes la hausse prévue des loyers proposés en 2026, mais ne conduira pas encore à une détente significative du marché locatif.

Que faut-il pour relancer l'activité de construction en Suisse? Les taux d'intérêt sont déjà très bas et devraient en principe soutenir le secteur immobilier.

Il s'agit d'un sujet très complexe qui ne peut être expliqué à l'aide d'aspects individuels tels que les taux d'intérêt ou le taux d'intérêt de référence. Il nécessite plutôt un débat au sein de l'ensemble de la société, notamment autour des questions suivantes: Comment vivons-nous? Où vivons-nous? Comment nous déplaçons-nous? De nombreuses discussions ont également lieu au niveau politique et des tables rondes sont organisées, notamment sur la complexité des demandes de permis de construire et des réglementations en matière de construction. (jah/ats)