Vaud: le district d'Aigle échappe à la pénurie de logements

Une vue du vignoble autour du Chateau d&#039;Aigle dans le Chablais le mercredi 14 mai 2025 a Aigle. (KEYSTONE/Noemi Cinelli)
Seul le district d’Aigle ne connaît pas une situation de pénurie.Image: KEYSTONE

Ce district vaudois échappe à la pénurie de logements

La pénurie de logements progresse dans le canton de Vaud. Neuf districts sur dix sont désormais touchés.
23.12.2025, 12:5823.12.2025, 12:58

La pénurie de logements dans le canton de Vaud gagne encore du terrain. Elle s'est péjorée avec un taux de vacance qui s'établit désormais à 0,94% en moyenne cantonale sur les trois dernières années (1,01% l'an dernier). Neuf des dix districts sont désormais concernés, dont nouvellement le district de la Broye-Vully.

Il y a pénurie, au sens de la loi, lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du district, est durablement inférieur à 1,5%. Ce taux est déterminé en prenant la moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements vacants, rappelle le canton mardi dans un communiqué.

Il se passe un truc paradoxal sur le marché immobilier suisse

Pour la seule année 2025, le taux est de 0,89%. Avec un taux lissé sur les trois dernières années de 1,34 %, le district de la Broye-Vully est désormais lui aussi en situation de pénurie.

Seul le district d’Aigle ne connaît pas une situation de pénurie, avec un taux lissé de 1,58 %. Dès lors, les dispositions sur la préservation du parc locatif et le droit de préemption ne sont pas applicables pour ce district. (jzs/ats)

