Calculez de combien votre loyer risque d'augmenter grâce à cet outil

Le taux d'intérêt de référence a de nouveau été augmenté, passant de 1,5 à 1,75%. C'est la deuxième fois qu'il augmente cette année. Voici ce que cela signifie pour votre loyer.

Carlo Natter

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation sur le marché du logement est tendue. Les logements vides, en particulier dans les villes, sont rares. Le taux de logements vacants en Suisse est de 1,15%.

Comme tout bien rare, on peut donc le proposer cher, ce qui fait grimper les loyers à un niveau historiquement élevé. Et l'augmentation du taux d'intérêt de référence risque désormais d'aggraver la situation.

Le taux d'intérêt de référence L'Office fédéral du logement (OFL) publie le taux d'intérêt de référence hypothécaire quatre fois par année. Celui-ci représente l'intérêt moyen sur toutes les hypothèques accordées en Suisse et est arrondi au quart de pour cent. Si le taux d'intérêt de référence augmente, les loyers augmentent également et inversement.

Que s'est-il passé?

Depuis son introduction en 2008, le taux d'intérêt de référence n'a connu qu'une seule tendance: vers le bas. Entre octobre 2008 et mars 2023, il est passé de 3,5% à 1,25%. Mais, en juin dernier, le taux est remonté pour la première fois. De nombreux locataires ont dû payer jusqu'à 3% de plus pour leur logement. Aujourd'hui, le taux d'intérêt de référence a été adapté une nouvelle fois à la hausse, passant de 1,5 à 1,75%. Qu'est-ce que cela signifie exactement et comment cela affecte-t-il les loyers?

Quel est l'impact sur les loyers?

Si le taux d'intérêt de référence augmente d'un quart de pourcent, le loyer peut être augmenté de 3%. Vous pouvez utiliser le calculateur de loyer ci-dessous pour voir comment votre loyer varie en fonction du taux d'intérêt.

Mais attention: le calculateur ne prend pas en compte le renchérissement et l'augmentation générale des coûts. Les propriétaires ont, en effet, le droit de les ajouter aux 3%.

Comment les locataires peuvent-ils se défendre?

La Suisse n'a pas de contrôle étatique des loyers et il appartient aux locataires de défendre leurs droits. Il est donc d'autant plus important de savoir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Fabian Gloor, de l'Association des locataires, explique:

«En principe, tous les locataires qui ont un contrat de location avec un taux d'intérêt de référence inférieur à 1,75% peuvent être concernés par la hausse des loyers.»

Selon Fabian Gloor, la majorité des locataires concernés par les augmentations de loyer sont ceux qui ont signé un contrat de location entre juin 2017 et septembre 2023.

En outre, les baux pour lesquels les bailleurs ont toujours répercuté les baisses du taux d'intérêt de référence – c'est-à-dire qu'en cas de baisse du taux d'intérêt de référence, ils ont baissé le loyer en conséquence – sont également concernés.

Dans quelle mesure le loyer peut-il être augmenté?

Tant que le taux d'intérêt de référence est inférieur à 5%, les bailleurs ont le droit d'augmenter le loyer d'environ 3% en cas de hausse du taux d'intérêt d'un quart de pourcent. Ils peuvent, en outre, répercuter le renchérissement ou l'augmentation générale des coûts sur les loyers.

Mon loyer a déjà augmenté en juin, suis-je concerné?

Malheureusement pour vous, oui. «Même si votre loyer a déjà subi une augmentation en juin dernier, il peut augmenter une nouvelle fois», explique Fabian Gloor.

Mon loyer n'a pas augmenté en juin, suis-je concerné aujourd'hui?

De nombreux locataires ont eu de la chance, en juin, et leurs loyers n'ont pas été révisés à la hausse. Fabian Gloor explique à ce propos:

«De nombreux bailleurs ont attendu, car l'évolution du taux d'intérêt de référence était incertaine. La deuxième augmentation pourrait maintenant mener ces bailleurs à faire le pas complet et augmenter les loyers de 6%.»

Quand mon loyer augmentera-t-il?

Les augmentations de loyer résultant de l'augmentation du taux d'intérêt de référence prendront effet au plus tôt en avril 2024.

Y a-t-il d'autres frais qui me seront transférés?

On parle beaucoup du taux de référence, mais il n'est pas le seul à jouer un rôle dans l'augmentation potentielle des loyers. Le renchérissement et l'augmentation générale des coûts entrent également en ligne de compte. Néanmoins, les bailleurs ne peuvent pas répercuter plus de 40% du renchérissement sur les locataires.

L'augmentation générale des coûts affecte, par exemple, les frais d'entretien du bien immobilier. Dans ce contexte, l'augmentation générale des coûts peut entraîner une hausse forfaitaire du loyer de 0,5%.

«Le Tribunal fédéral a décrété que le bailleur doit prouver l'augmentation générale des coûts à l'aide d'un calcul comparatif. Comme cela demande beaucoup de travail, certaines autorités de conciliation autorisent une répercussion forfaitaire des coûts si les locataires ne protestent pas. La pratique varie d'une région à l'autre. Un forfait de 0,5% par an est très répandu.» Fabian Gloor, Association des locataires

En conclusion, la hausse des loyers peut donc être plus importante que ne le laisse supposer le taux de référence.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci