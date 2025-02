Image d'illustration Image: Shutterstock

Voici comment les loyers suisses ont évolué en janvier

Les loyers ont encore progressé le mois dernier, mais pas de beaucoup, rapporte homegate.ch.

Les sempiternelles hausses de loyers proposés en Suisse ont bien failli marquer un temps d'arrêt au mois de janvier. Le renchérissement sur un mois s'est limité à 0,2%. Sur un an toutefois, l'inflation des baux s'établit à 3,1%, selon un décompte périodique livré jeudi par la plateforme homegate.ch.

La relative stabilité observée en glissement mensuel occulte des variations régionales parfois marquées. Les cantons de Zoug et de Glaris ont ainsi connu des baisses de respectivement 1,0% et 0,9%, quand Schaffhouse et les Grisons ont subi des hausses de 1,3% et 1,0%.

Les Villes de Genève et de Zurich (+0,5% chacune) ont poursuivi sur la voie du renchérissement, à une cadence toutefois moindre que la capitale fédérale Berne (+0,6%). Lausanne (-1,2%), Lucerne (-1,4%) et surtout Lugano (-2,2%) ont par contre affiché des baisses. (jzs/ats)