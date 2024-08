McDonald's va investir un milliard de livres au Royaume-Uni

Le géant du burger veut lancer 200 nouveaux restaurants et en moderniser plus de 1500 déjà existants à travers le Royaume-Uni et l'Irlande, à l'aide d'un budget d'un milliard de livres.

La chaîne de restauration rapide américaine McDonald's a annoncé mercredi son intention d'investir 1 milliard de livres (1,11 milliard de francs) et de créer plus de 24 000 emplois au Royaume-Uni et en Irlande au cours des quatre prochaines années.

L'entreprise, qui célèbre ses 50 ans au Royaume-Uni, a précisé avoir l'intention d'ouvrir dans les deux pays «plus de 200 nouveaux restaurants au cours des quatre prochaines années», tout en modernisant plus de 1500 établissements existants.

Le groupe et ses franchisés emploient directement plus de 170 000 personnes au Royaume-Uni, a ajouté l'entreprise, précisant en outre que cette annonce s'inscrit dans le cadre de son plan de construire 10 000 restaurants supplémentaires dans le monde d'ici 2027.

A l'échelle du groupe, McDonald's avait publié fin juillet des résultats bien inférieurs aux attentes au deuxième trimestre, subissant un recul des ventes dans le monde entier en particulier au Moyen-Orient et en Chine.

Les dirigeants du groupe disaient constater une «pression» sur tout le secteur aux Etats-Unis et dans les grands marchés à l'international, avec des consommateurs plus attentifs à leur porte-monnaie.

«Ouvrir de nouveaux restaurants alors que les ventes sont en baisse peut sembler contre-intuitif. Mais si (l'entreprise) parvient à proposer une offre adaptée et à être au bon endroit lorsque les gens prennent leur pause déjeuner, cela devrait être une recette pour la croissance» Danni Hewson, analyste chez AJ Bell

