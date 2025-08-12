beau temps24°
Trump fait hésiter les acheteurs de l'immobilier suisse

La politique douanière de Trump se fait sentir dans l&#039;immobilier suisse au premier semestre.
Les prix des maisons et appartements accélèrent en Suisse au premier semestre. Mais la guerre commerciale de Donald Trump fait apparaître «une certaine réticence» chez les acquéreurs, constatent des experts.
12.08.2025, 09:3812.08.2025, 09:47
L'immobilier suisse a poursuivi son envolée au premier semestre, autant pour les prix des maisons que des appartements. La demande pour des logements en propriété a augmenté, soutenue par la faiblesse des taux d'intérêt, mais les incertitudes économiques provoquées par la guerre commerciale américaine pourraient faire hésiter les acheteurs.

Voici ce que 2500 francs par mois permettent de louer en Suisse romande

Sur les six premiers mois de l'année, les prix des appartements ont bondi de 4,2% sur un an, avec une progression de 4,5% en Suisse romande et de 3,8% dans la partie alémanique du pays, a détaillé le portail de services financiers Moneypark mardi dans une étude.

Ceux des maisons se sont même envolés de 7,4% en moyenne nationale, avec 7,4% en Suisse alémanique et 7,5% en Romandie.

L'impact des droits de douane

«En raison de la faiblesse des taux d'intérêt, une reprise encore plus prononcée du marché pouvait être attendue, mais la politique de sélection des dossiers plus stricte des prestataires hypothécaires et la situation économique incertaine, rendue très imprévisible notamment par la politique douanière américaine, font apparaître une certaine réticence» chez les acquéreurs, ont constaté les experts de Moneypark.

Les expulsions de locataires se multiplient en Romandie

La progression du marché devrait malgré tout se poursuivre en seconde partie d'année, «car acheter devrait rester nettement plus avantageux que louer pour le moment», selon l'étude. (jzs/ats)

Ces immeubles chinois tout neufs qui tombent comme des châteaux de cartes
