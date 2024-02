Migros se débarrasse d'Hotelplan: «30 à 50 agences sont menacées»

Hotelplan se porterait plutôt bien, selon les derniers chiffres. Image: KEYSTONE

Le géant orange est en ébullition: le conglomérat touristique Hotelplan devrait trouver un nouveau propriétaire. Un initié proche du dossier s'exprime sur les causes de la vente et les acheteurs potentiels.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Economie»

La direction du groupe Migros est désormais claire: vers un avenir sans tour-opérateurs, entre autres. Fondée en 1935 par le créateur de la Migros, Gottlieb Duttweiler, l'entreprise touristique Hotelplan est sur le point d'être vendue.

Cette annonce des dirigeants de la Migros survient juste deux jours après que la directrice de Hotelplan, Laura Meyer, a annoncé un chiffre d'affaires record de 1,7 milliard de francs suisses. Par rapport à l'année commerciale précédente sans pandémie, il s'agit d'une augmentation de plus de 45%. Hotelplan n'a pas fourni de détails sur les bénéfices.

A lire à ce sujet 👇 Chiffre d'affaires en hausse pour Hotelplan

Mais apparemment, cela ne suffit pas. «Le marché des voyages s'est déplacé vers de très grandes entreprises internationales ou spécialisées, où la taille est déterminante », a indiqué la Migros vendredi. Le groupe Hotelplan est la plus grande entreprise de voyages en Suisse, mais il est comparativement petit à l'échelle mondiale, et les synergies avec l'activité principale du groupe Migros sont limitées.

La mission de Duttweiler, en 1935, était de «venir en aide à l'hôtellerie suisse en difficulté et en même temps de permettre aux petites gens de partir en vacances», est maintenant bien remplie par de nombreux fournisseurs, selon la Migros. Un nouvel acquéreur offrirait de meilleures perspectives de développement pour l'entreprise.

Le milieu des voyagistes est très étonné

«C'est tout simplement triste que le dernier grand voyagiste suisse soit vendu», déclare un initié bien connu de l'entreprise et représentant du secteur. Il rejette l'argument de Migros selon lequel Hotelplan, en raison de sa taille relativement petite par rapport aux standards internationaux, aurait peu de chances de survivre:

«Hotelplan a prouvé par le passé qu'il peut se maintenir face à la concurrence étrangère et en ligne»

D'un autre côté, selon l'expert du secteur, Migros espère maintenant un prix de vente élevé compte tenu des bons résultats et du retour à la normale après la pandémie. L'entreprise a profité de la crise pour se repositionner et réduire ses coûts. «En ce sens, elle ne pouvait pas faire grand-chose de mal avec la reprise du marché, l'argent a simplement coulé à flots».

Qui va reprendre l'entreprise?

Reste à savoir qui se lancera dans le rachat. Par le passé, il y a eu des rumeurs sur une acquisition par Kuoni. Cependant, ce concurrent d'Hotelplan a été avalé par le géant allemand du voyage DER Touristik, propriété du groupe de distribution Rewe. Dans ce contexte, notre initié l'assure:

«Rewe est donc probablement également l'acheteur le plus probable pour Hotelplan»

Une telle transaction aurait des conséquences massives sur le réseau d'agences suisse. Cela impliquerait alors «la fermeture de 30 à 50 agences de voyages est menacée», explique notre expert du secteur qui complète:

«Seuls les meilleurs emplacements seraient conservés»

Un problème se profile, en effet, les succursales d'Hotelplan, Kuoni et Tui Suisse se trouvent souvent à proximité les unes des autres. Hotelplan compte 82 succursales dans toute la Suisse. A titre d'exemple, les trois sont présents dans un même centre commercial à Zurich. L'incertitude dans laquelle la décision du jour de Migros plonge Hotelplan est dangereuse, selon notre source.

«Il va falloir un bon leadership et une clarification rapide, sinon les meilleurs employés pourraient partir»

Cependant, l'annonce de la vente par Migros pourrait indiquer que les négociations n'ont pas abouti et que le distributeur espère une offre plus élevée de la part d'autres parties intéressées. Pour l'initié bien connu d'Hotelplan, une scission n'est pas non plus impensable: «Hotelplan possède des perles comme Interhome, un fournisseur de niche pour la location de vacances».