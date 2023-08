«Cette publicité est tout simplement une action estivale et légère. Nous avons eu l'idée spontanée d'utiliser l'humour typique de Migros pour faire sourire nos clientes et clients pendant leurs vacances.»

Comment la Suisse rend service aux régions frontalières

Plus de 370 000 personnes franchissent la frontière pour venir travailler en Suisse. Cela a des conséquences positives pour les régions limitrophes: le taux de chômage y est parfois plus faible que celui dans les régions suisses voisines.

Le marché du travail suisse est étroitement lié à celui des pays voisins. Quelque 25 millions de personnes en âge de travailler vivent dans le bassin géographique formé par la Suisse et les 12 régions la jouxtant: l'Alsace, la Franche-Comté et la Région Rhône-Alpes en France, la Vallée d’Aoste, la Lombardie, le Piémont et la Province autonome de Bolzano en Italie, Freiburg et Tübingen en Allemagne, le Tyrol et le Vorarlberg en Autriche, ainsi que le Liechtenstein.