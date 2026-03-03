assez ensoleillé
Migros a une nouvelle stratégie pour ses fruits et légumes

Eine Angestellte von Migros raeumt am Morgen die Fruechte und das Gemuese in die Regale, fotografiert am Mittwoch 23. Juli 2025 im Appenzell. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Aucune suppression de postes n'est prévue avec ce changement, précise Migros.Image: KEYSTONE

Le géant orange confie sa logistique d'importation des fruits et légumes à un partenaire externe. Les collaborateurs impactés recevront pour leur part «des propositions appropriées pour la suite».
03.03.2026, 09:4303.03.2026, 09:43

Migros repense la logistique d'importation de ses fruits et légumes: à partir de 2028, Buonvicini prendra ce domaine en charge pour le compte du détaillant orange. Aucune suppression de postes n'est prévue.

Le nouveau système logistique s'appuiera sur deux pôles: le site sud existant à Stabio, au Tessin, et un site nord à Münchenstein, dans la canton de Bâle-Campagne, appartenant à la coopérative Migros Bâle, précise mardi un communiqué.

Pourquoi Coop manque de bananes et pas Migros

Afin de créer les surfaces dont Buonvicini aura besoin à Münchenstein, le distributeur orange prévoit de transférer à la coopérative Migros Aare l'ensemble des activités logistiques de son homologue Migros Bâle. La plateforme logistique existante à Schönbühl, près de Berne, pourra ainsi être utilisée. Le projet devrait s'étaler jusqu'en 2030.

Migros ajoute encore dans son communiqué que l'ensemble des collaborateurs concernés «recevront des propositions appropriées pour la suite». (jzs/ats)

