Axa et Western Union s'en vont: le plan de la Poste vacille

La Poste voulait transformer ses offices en centres multiservices en accueillant des partenaires comme des assurances. Mais plusieurs entreprises quittent désormais le projet, fragilisant une stratégie censée stopper le démantèlement du réseau.

Florence Vuichard / ch media

La Poste suisse a posé la première pierre de sa nouvelle stratégie en mai 2020. Depuis cette date, elle a ouvert son réseau aux entreprises de services et aux autorités. Avec ce «changement de cap marqué», promettait-elle à l’époque, il s’agissait de stopper le démantèlement et de maintenir un réseau d’environ 800 offices de poste.

Près de six ans plus tard, le constat s’impose: le plan n’a pas fonctionné. Durant cette période, la Poste a de nouveau fortement réduit son réseau: fin 2025, elle ne comptait plus que 718 filiales, et à l’avenir il ne devrait en rester que 600. Les «partenaires» locataires n’ont ni freiné la baisse de fréquentation aux guichets, ni sensiblement amélioré les recettes d’un réseau déficitaire.

En outre, la recherche de partenaires patine, et ce pratiquement depuis le début. Il a fallu plus de deux ans à la Poste pour présenter, avec la caisse-maladie Sympany, sa première locataire. Le groupe public parlait alors d’un «premier jalon». Par la suite, dix autres arrivées ont été annoncées.

Mais quatre d’entre elles sont déjà reparties discrètement: la Banque Migros, la Hypothekarbank Lenzburg, l’assurance AXA et, en dernier lieu, Western Union. Le prestataire financier, par lequel les clients de la Poste pouvaient envoyer de l’argent «dans plus de 200 pays et territoires», est parti au début de l’année; son «service» n’est «plus disponible» depuis le 1er janvier 2026.

Restent, outre Sympany, les caisses-maladie Assura et Groupe Mutuel, ainsi que la Cornèr Banque, la Banque du Léman et la Berner Landbank. Mais les offres de ces six entreprises ne sont disponibles que dans une partie des filiales. Comme unique «partenaire» nationale, il ne reste que l’assurance de garantie de loyer Swisscaution, filiale de La Mobilière.

Les succès sont également modestes du côté des pouvoirs publics. La Poste entend positionner ses filiales comme des «points d’accès» pour les autorités et les cantons. Pour l’heure, seuls le canton du Jura et le service des automobiles d’Appenzell Rhodes-Extérieures utilisent le réseau postal, ainsi que ponctuellement, depuis l’automne 2025, le canton de Berne. Les habitants peuvent y obtenir de l’aide au guichet pour s’enregistrer au système de connexion des autorités.

Malgré ce succès limité, la Poste ne considère pas sa stratégie comme un échec. Elle n’entend pas non plus l’adapter, comme nous l’indique sa porte-parole Silvana Grellmann. La Poste est «toujours convaincue qu’avec ses centres de services, elle peut offrir une valeur ajoutée à ses clientes et clients». Autrement dit, les sites restent ouverts à d’autres banques, assurances ou autorités.

Postfinance se rapproche à nouveau

Même si la Poste refuse de parler de changement de stratégie, elle a toutefois procédé à certains ajustements. Désormais, les offres propres à la Poste retrouvent davantage de visibilité dans les filiales, notamment celles de sa filiale bancaire PostFinance:

A la Sihlpost zurichoise tout juste rénovée, les clients peuvent également bénéficier de conseils virtuels. Keystone

Il s’agit par exemple d’une «présence commune dans les filiales» et de «solutions de conseil combinées»:

«La Poste et PostFinance examinent actuellement comment elles pourraient ,à l’avenir, collaborer encore plus étroitement.» Silvana Grellmann, porte-parole de la Poste

Le ton est nouveau. Il semble révolu le temps où la filiale bancaire cherchait à maintenir la plus grande distance possible avec sa maison mère pour poursuivre ses propres objectifs. Le rêve d’une grande banque «indépendante» s’est envolé, PostFinance revient à ses origines.

Post Mobile devrait également gagner en visibilité: il s’agit de l’abonnement télécom proposé par le groupe public en partenariat avec Salt. Le fait que le nouveau patron de la Poste, Pascal Grieder, ait auparavant dirigé Salt devrait favoriser cette orientation. Dans l’ensemble, les filiales redeviennent donc plus «jaunes», comme l’admet la Poste.

Elles deviennent aussi plus lumineuses, avec des «guichets ouverts», une «surface de vente moderne», des «zones de rencontre et des possibilités de conseil numériques et hybrides», par lesquelles la Poste entend «répondre de manière ciblée à l’évolution des besoins des clients», précise Silvanna Grellmann en renvoyant à la Sihlpost de Zurich, rouverte en décembre. Celle-ci serait le «modèle phare d’un centre de services moderne et attractif».

A l’avenir, les filiales seront donc à nouveau principalement remplies d’offres internes. (trad. hun)