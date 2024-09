Migros ferme plusieurs boutiques en ligne

L'entreprise ferme la boutique en ligne de Café Royal le 25 septembre, confirmant mardi une restructuration touchant aussi les filiales en ligne.

La grande restructuration de Migros touche également les boutiques en ligne de ses filiales. La boutique en ligne de Café Royal sera fermée le 25 septembre, a expliqué mardi le géant orange, interrogé sur un article du Blick à ce sujet.

L'ensemble de l'assortiment Café Royal restera, toutefois, disponible en ligne sur Migros.ch, chez Galaxus ainsi que dans les magasins Migros. «La boutique en ligne de CoffeeB.com ne sera pas fermée», précise le communiqué.

D'autres boutiques en ligne visées

Par ailleurs, la fin de la boutique en ligne du distributeur de sport SportX, qui a cédé près de la moitié de ses magasins à son concurrent Ochsner Sport, approche. «La boutique en ligne SportX sera fermée au plus tard fin février 2025, parallèlement à la fermeture des magasins SportX», a indiqué une porte-parole de Migros.

Bike World, vendu au fabricant de vélos Thömus, poursuivra sa boutique en ligne sous le nom de Thömus-Bike-World après son rachat en mars 2025.

La boutique en ligne du distributeur d'électronique Melectronics, qui a vendu 20 de ses 37 magasins à Media Markt, a déjà été fermée. Les dix-sept magasins restants ont été ou seront fermés.

D'autres ventes

Migros entend également céder sa filiale de voyages Hotelplan, le magasin d'ameublement Micasa, les magasins Do it + Garden ainsi que la filiale de cosmétiques et d'hygiène Mibelle.

En février dernier, le détaillant avait en outre annoncé la suppression de jusqu'à 1500 emplois sur un total d'environ 100 000. (jah/ats)