La marque (pré)historique Mammut est connue et reconnue dans le milieu de l'alpinisme. Image: DR

Des documents douaniers révèlent les (grosses) marges d'une marque suisse

Des documents inédits montrent à quel point les marges du secteur textile sont élevées, notamment celles de la marque de vêtements de montagne Mammut, basée en Argovie.

Jocelyn Daloz / ch media

Plus de «Economie»

Les personnes qui souhaitent acheter une veste «Aconcagua Light ML» pour femmes peuvent la trouver dans la boutique en ligne de la marque Mammut pour 160 francs. La marque spécialisée en matériel d'extérieur importe cette veste du Vietnam. Là-bas, elle la paie 29,60 francs. Cela signifie que la marge brute est de 130,40 francs.

C'est ce que montrent des documents douaniers non publiés jusqu'à présent, rendus publics par le magazine de consommateurs K-Tipp. Ils prouvent que tant Mammut que son concurrent Patagonia dégagent de généreuses marges. Patagonia a acheté un gilet en polaire RetroX au Vietnam pour 12,95 francs. En Suisse, il coûte 160 francs. Pour le bandeau frontal «Aenergy» de Mammut, les Suisses déboursent 35 francs dans la boutique en ligne. Mammut paie 3,05 francs pour le bandeau à l'usine textile Spectre au Vietnam.

Le prix auquel d'autres distributeurs paient les produits Mammut et Patagonia montre également que les marges sont élevées. Le magasin d'outdoor Transa a refusé de révéler ses prix d'achat, mais d'autres acheteurs se sont montrés plus enclins à parler: chez Patagonia, les distributeurs achètent les marchandises pour la moitié du prix de vente conseillé.

Chez Mammut, la remise peut même aller jusqu'à 60% du prix de vente.

Outre le prix d'achat, d'autres coûts sont également générés lors de l'importation. Ceux-ci sont toutefois négligeables selon K-Tipp. Les documents douaniers dont dispose le magazine couvrent la période de juillet à novembre 2022. En novembre, les frais de transport pour l'embarquement étaient estimés à 1,08 franc par veste. Ces coûts étaient alors environ 50% plus élevés qu'aujourd'hui, comme le montre le World Container Index de la société de conseil Drewry Shipping Consultants. Actuellement, l'expédition vers l'Europe coûte 72 centimes par veste, selon l'entreprise de transport Schenker Suisse, à cela s'ajoutent 82 centimes de frais de douane.

Les salaires sont plus élevés que la moyenne dans les usines Mammut

Pour être juste, K-Tipp mentionne également les salaires supérieurs à la moyenne du fabricant de produits Mammut. Selon le droit du travail vietnamien, les couturières gagnent un salaire minimum de 150 à 180 francs par mois. A en croire le fabricant vietnamien, Mammut verse 300 francs.

La marque outdoor cultive l'image d'une entreprise consciente de sa responsabilité sociale et écologique. Il peut donc paraître d'autant plus étonnant que ses marges soient aussi élevées.

L'Aargauer Zeitung a voulu savoir ce que l'entreprise argovienne pensait de cette critique. La question était de savoir si, outre les coûts d'importation, il y avait d'autres coûts que le K-Tipp n'avait pas mentionnés.

Mammut renonce à donner des explications plus détaillées et écrit: «Nous avons présenté notre position de manière complète et transparente à K-Tipp et ne voyons pas la nécessité d'y revenir dans une interview». Dans l'article de K-Tipp, on peut lire:

«Mammut explique que la comparaison des prix d'achat et des prix de vente n'est "pas significative". Plusieurs sociétés nationales sont impliquées dans le processus qui va de l'usine vietnamienne aux magasins. Il y a donc des frais. Le prix de vente dépend également de l'offre et de la demande.»

Traduit et adapté par Nicolas Varin