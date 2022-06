C'est officiel, la pub va débarquer sur Netflix

Le site de streaming va sauter le pas, annonce son patron. Une version moins chère, mais avec du contenu publicitaire. Une petite révolution en somme.

Le codirecteur de Netflix, Ted Sarandos, a confirmé une information qui avait gentiment infusé ces derniers temps: la plateforme de streaming va intégrer de la publicité à l'avenir.

Attention, on vous en parlait en avril déjà, mais l'entreprise ne compte pas imposer des réclames à tous ces clients. Seulement aux plus... économes:

«Nous avons laissé de côté tout un pan de nos clients, à savoir ceux qui disent: "Netflix est trop cher pour moi et la publicité ne me dérange pas". Nous ajoutons une offre avec de la publicité, nous n'ajoutons pas de publicités au Netflix que vous connaissez aujourd'hui. Nous ajoutons de la publicité pour les gens (prêts) à regarder des pubs pour payer moins cher.» Ted Sarandos au festival de la publicité Cannes Lions source: Hollywood reporter

Pour rappel, le service de streaming a perdu 200 000 abonnées au dernier trimestre. Cette nouvelle offre peut donc être vue comme bouchon pour éviter la fuite de plus de clients. D'ailleurs, la présence de Netflix à Cannes Lions, le festival de la publicité, pour la première fois, est un signe clair que l'entreprise cherche à embrasser l'industrie de la publicité.

Le codirecteur de Netflix Ted Sarandos. image keystone

Des sources ont déclaré à CNBC que Netflix avait rencontré plusieurs mastodontes du secteur, dont Google, qui tire l’essentiel de ses revenus des publicités. Il y aurait également eu des contacts avec Comcast / NBCUniversal et Roku. Ces firmes n'ont pas commenté pour l'heure.

Mais ce qui est certain, c'est qu'elle recule sur son positionnement historique: Netflix n'est plus exempt de publicités. Sarandos a confirmé que la société était en pourparlers avec des partenaires potentiels dans le secteur.

Alors c'est pour quand?

Sur ce point, le champion du divertissement reste sur un cliffhanger: pas de date précise, ni même de détails sur l'offre. BFMTV nous rappelle qu'elle devrait être initialement lancée en 2024 ou en 2025.

En bon maître du suspens et de la comm', l'entreprise n'en dira pas plus. La société cherche à trouver un partenaire marketing dans les deux à trois prochains mois et à embaucher rapidement un cadre supérieur. Ceci afin de constituer une équipe pour gérer la relation avec ses partenaires, selon une source qui a requis l’anonymat. (jah)