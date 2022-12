Votre menu de Noël sera plus cher en 2022: voici les ingrédients à éviter

Si vous servez le même menu de fête que l'année passée à vos convives, vous allez devoir mettre la main au porte-monnaie. Presque tous les produits alimentaires et les boissons sont plus chers qu'il y a un an en Suisse.

La vie devient plus chère: l'inflation en Suisse a atteint cette année des sommets inégalés depuis 2008. En comparaison avec l'étranger, la situation demeure préférable. Le renchérissement dans la zone euro a récemment dépassé les 10%, alors qu'en Suisse, il n'a été que de 3%.

Néanmoins, le renchérissement se répercute directement sur les fêtes de fin d'année dans notre pays. Ce faisant, le menu des fêtes sera nettement plus cher que l'année dernière.

Faire du pain soi-même n'aidera en rien

Cela commence bien avant le plat principal: trinquer avec du vin mousseux vous coûtera cette année 8% de plus qu'au Noël dernier. Et la solution de repli n'est pas très efficace: l'augmentation est de 6,3% pour le vin blanc issu de la production nationale.

Une fois que tout le monde se sera assis à la table spécialement décorée pour la fête, les choses ne s'améliorent malheureusement pas. Surtout si vous servez du pain, de l'huile et du sel. L'huile d'olive est 8,4% plus chère que fin 2021. Quant au sel et le pain, l'augmentation est respectivement de 2,5% et 4,7%.

Proposer uniquement du beurre avec le pain ne sera pas une solution: son prix a augmenté de 6%. Et faire son pain soi-même n'aidera pas non plus: la farine est 5% plus chère qu'il y a un an. La salade qui suivra, peut-être, sera également plus coûteuse. Elle vaut désormais 5,5% de plus.

Les pommes de terre sont un peu moins impactées que le riz

Si vous passez ensuite à la fondue chinoise traditionnelle, comme c'est le cas dans de nombreux endroits, la viande de porc et de veau est recommandée. Leur prix n'a augmenté que de 1 et 2,4% chacun. Les viandes de bœuf et d'agneau ont augmenté de 5%, et la volaille de plus de 8%.

En guise d'accompagnement, les pommes de terre (+5,4%) sont plus recommandées que le riz (+7,1%). Pour une fois, vous devriez vous retenir de trinquer, et pas seulement pour des raisons de santé: le vin rouge en provenance de l'étranger a augmenté de 2,7%.

Surtout, pas de pâtes!

Si vous souhaitez renoncer à la fondue chinoise, nous vous conseillons en premier lieu de choisir un plat sans pâtes. En effet, le renchérissement est de plus de 13%.

Quelle que soit votre décision, en matière d'accompagnement de légumes, ne misez pas sur les choux, dont le prix a augmenté de plus d'un tiers. Mieux vaut opter pour les légumes-racines (+1,7%), et encore mieux pour les oignons et les poireaux. Ces derniers ont vu leur prix baisser de plus de 8%, une sorte de miracle de Noël dans un contexte d'inflation.

Oui au chocolat, non à la crème fouettée

Pour le dessert, une combinaison de pommes et de chocolat serait judicieuse pour des raisons d'inflation. Le prix des fruits à pépins n'a augmenté que de 1,7% et celui du chocolat de 0,4%.

Il faudra toutefois laisser tomber la crème: Plus 5%, cela se répercuterait sur le décompte de cette année.