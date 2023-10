Vos bouteilles de Rivella ne seront plus jamais pareilles

Les nouvelles bouteilles Rivella vont être meilleurs pour l'environnement. Image: zvg

Le groupe Rivella adopte un nouveau bouchon et voici pourquoi ce n'est pas anodin.

Plus de «Economie»

Les nouveaux bouchons des bouteilles Rivella sont, depuis aujourd'hui, un tiers plus léger et un peu moins haut que les bouchons actuels. Beaucoup ne remarqueront probablement même pas le changement.

La preuve 👇 Image: rivella

Cependant, cette nouveauté permettra d'économiser environ 60 tonnes de plastique PE par an:

«Cette adaptation est pour nous un pas supplémentaire vers la réduction de l'empreinte carbone de nos produits» Silvan Brauen, co-directeur de Rivella

Le groupe s'est fixé pour objectif de réduire de moitié son empreinte carbone d'ici 2030 et d'atteindre le zéro net au plus tard en 2050. Pour pouvoir fabriquer les nouveaux couvercles, des investissements à six chiffres ont été nécessaires dans les installations de production.

A noter que jusqu'à nouvel ordre, l'entreprise renonce toutefois aux bouchons qui restent accrochés à la bouteille après son ouverture. Une directive de l'UE exige précisément cela pour les marchés européens à partir de 2024:

Lorsqu'ils boivent à la bouteille, de nombreux consommateurs sont gênés par les couvercles fixés. Et tant que nous n'avons pas cette exigence en Suisse, nous y renonçons Silvan Brauen

Les bouchons de bouteilles jetés négligemment ne sont pas un problème dans notre pays. Finalement, elles sont ramenées avec les bouteilles vides dans le circuit de recyclage, où le matériau est trié et réutilisé, assure le patron. (has/jch)