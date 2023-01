Justin Bieber a vendu son catalogue musical pour 200 millions de dollars. Image: sda

Bieber et les autres ont trouvé un nouveau moyen de gagner des millions

Les superstars vendent les droits de l'ensemble de leur catalogue musical pour des centaines de millions de dollars. La tendance touchera-t-elle aussi la branche suisse?

Ann-Kathrin Amstutz / ch media

L'ambiance est à la ruée vers l'or dans le secteur de la musique. La liste des superstars qui vendent les droits de leur catalogue musical ne cesse de s'allonger. Phil Collins, Bob Dylan, Bruce Springsteen et Tina Turner l'ont déjà fait et ils devraient bientôt être rejoints par Pink Floyd et Dr Dre. Justin Bieber quant à lui l'a déjà fait pour 200 millions de dollars. Les sommes perçues par les superstars pour les droits de leurs oeuvres sont astronomiques: de cent millions à un demi-milliard de dollars.

Tina Turner est l'une des nombreuses star de la chanson à avoir vendu ses droits pour des centaines de millions de dollars. image: ASSOCIATED PRESS/AP

Le commerce des droits musicaux n'est pas nouveau. Mais depuis peu, ce ne sont plus seulement les labels de musique qui s'en mêlent, mais aussi des banques d'investissement comme Goldman Sachs, ou des sociétés comme la britannique Hypgnosis qui ne font rien d'autre que de négocier des droits musicaux. Elles veulent profiter du boom de l'industrie musicale, qui a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires record d'environ 26 milliards de dollars dans le monde.

Comment les droits musicaux sont devenus un investissement lucratif

La raison? Le streaming, qui a bouleversé le secteur, d'un point de vue financier également. Auparavant, les groupes et les artistes gagnaient surtout leur vie avec de nouvelles chansons.

Aujourd'hui, les artistes perçoivent un montant fixe par stream. Celui-ci est certes bas, avec environ un demi-centime, mais pour les stars mondiales, les montants s'élèvent rapidement à des millions. Et ce pendant des années, voire des décennies. Aujourd'hui, les deux tiers du chiffre d'affaires mondial de la branche proviennent du streaming. Le boom des médias sociaux comme TikTok, où de nombreuses vidéos sont accompagnées de musique, renfloue également les caisses.

Les artistes génèrent également des revenus via les vidéos TikTok, qui sont accompagnées de musique. image: keystone

Lorsqu'une chanson a du succès, les recettes restent élevées pendant longtemps. «Cette continuité est attrayante pour les investisseurs», explique Lorenz Haas, directeur de l'association professionnelle des labels de musique suisses (Ifpi Suisse). En analysant par exemple les données de streaming actuelles de Justin Bieber, on peut calculer le chiffre d'affaires que ses chansons vont générer dans les années à venir. Haas en est convaincu:

«Un tel investissement comporte moins de risques que bien d'autres placements de capitaux»

Dans la branche suisse, la tendance n'est pas encore arrivée. La portée des artistes suisses, même les plus connus, est trop faible pour intéresser des investisseurs aux moyens financiers importants. Mais ce qui n'est pas encore fait peut encore l'être. Ainsi, Lorenz Haas explique:

«Si le commerce des droits musicaux s'avère être un modèle de réussite, il atteindra également les petits chiffres d'affaires»

Quels sont les différents types de droits musicaux? Il existe deux catégories de droits: les droits d'auteur et les droits voisins. Les droits d'auteur (publishing rights) protègent la composition immatérielle, c'est-à-dire la musique et les paroles d'un morceau. Cela inclut les droits de publier, copier, exécuter, diffuser, distribuer ou offrir en ligne un morceau. Dès qu'il y a un enregistrement matériel, les droits voisins (recording rights) ou les droits sur l'exécution et l'enregistrement entrent en jeu. Il existe trois types d'ayants droit: les interprètes, les producteurs et les chaînes de radio ou de télévision.

Les années à venir montreront si la tendance va dans ce sens. Car sans aucun travail, même les droits musicaux lucratifs ne génèrent pas de bénéfices, prévient Haas:

«Il faut toujours le travail classique des labels: marketing et promotion des artistes pour stimuler les revenus du streaming»

Mais pourquoi les superstars vendent-elles leurs créations musicales? Selon Lorenz Haas, il y a plusieurs raisons à cela. Pour les musiciens plus âgés comme Bob Dylan ou Bruce Springsteen, il s'agit souvent d'une question de succession: «Ils vendent pour que leurs héritiers et eux-mêmes n'aient plus à s'occuper de la gestion des droits». Pendant la pandémie, la vente des droits aurait également été une possibilité de compenser la perte de revenus des spectacles en direct.

Un couple suédois veut annuler Last Christmas

Le commerce des droits musicaux peut parfois prendre des formes étranges. Ainsi, plusieurs médias britanniques ont rapporté qu'un couple suédois souhaitait acheter les droits de la chanson Last Christmas de Wham! Le couple est tellement agacé par cette chanson, qui passe en boucle sur les radios pendant la période de Noël, qu'il souhaite la retirer de la circulation.

Ils cherchent un soutien financier via le crowdfunding. Bien que des dons de plus de 62 000 dollars aient déjà été récoltés, l'entreprise a peu de chances d'aboutir: les droits du tube de Wham! vaudraient environ 20 millions de francs - et le propriétaire actuel, Warner Chappel Music, devrait également donner son accord pour une vente.