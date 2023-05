Ce magazine mythique risque de mourir

L'entreprise Vice Media, qui a été évaluée à 5,7 milliards de dollars, s'est efforcée de trouver un acheteur. Visiblement sans succès.

L'entreprise de médias en ligne Vice serait en faillite. C'est ce que rapporte le New York Times en se référant à trois personnes proches du dossier.

Selon le journal américain, l'entreprise cherchait jusqu'à présent un acheteur, mais elle préparerait désormais un dépôt de bilan pour les semaines à venir. Il y a une semaine, Vice a annoncé à ses collaborateurs la fermeture de Vice World News, une branche qui couvre principalement les conflits et les violations des droits de l'homme à travers le monde. Selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), le programme Vice News Tonight devrait également être arrêté.

Vice c'est quoi?

Au départ, il s'agissait d'un média alternatif qui s'est fait connaître pour sa couverture de sujets controversés et sa culture du «cool». Créé en 1994, Vice a connu une croissance rapide au cours des années 2000 et 2010.

Ce magazine américain est disponible en ligne, mais aussi dans une version imprimée et publié par Vice Media. L'entreprise a été fondée au Canada, toutefois elle est désormais basée à New York. Au fil des années, Vice s'est diversifié, multipliant les plateformes dont une chaîne câblée.

D'où viennent les problèmes?

Le magazine est financé par la publicité. Cependant, la société a connu des difficultés ces dernières années pour faire rentrer du cash, notamment en raison de la concurrence croissante dans le secteur des médias en ligne.

En 2017, selon le New York Times, Vice pesait encore 5,7 milliards de dollars suite au financement de la société de capital-investissement TPG. Aujourd'hui, selon la plupart des estimations, il ne s'agirait plus que d'une infime fraction de cette somme. D'après la Frankfurter Allgemeine Zeitung, les groupes Walt Disney et Fox Corp comptent parmi les plus gros investisseurs de la société. Leurs parts seraient désormais sans valeur. (jah/t-online)