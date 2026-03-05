assez ensoleillé
Voici combien les primes ont rapporté à Helsana en 2025

[Symbolbild] Eine Helsana Krankenversicherungskarte, fotografiert am Dienstag, 25. April 2023 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Helsana a encaissé l'an dernier pour 8,96 milliards de francs de primes.Image: KEYSTONE

L'assureur a chatouillé les 9 milliards de francs de primes l'an dernier. Il revendique l'adhésion de près de 70 000 nouveaux clients dans l'assurance de base.
05.03.2026, 10:5405.03.2026, 10:54

L'assureur maladie et accidents Helsana a encaissé l'an dernier pour 8,96 milliards de francs de primes, un volume en hausse de 8,6%. Le jeu des placements s'est toutefois avéré moins fructueux qu'en 2024, avec un rendement amoindri de 1,2 point de pourcentage à 6,0%. Le bénéfice net s'est ainsi étiolé d'un cinquième à 357 millions.

Le rapport entre primes encaissées et prestations consenties s'est également dégradé, le ratio combiné passant à 99,5% contre 98,3% un an plus tôt, indique un compte-rendu diffusé jeudi. Les prestations ont en effet poursuivi leur essor pour représenter une charge de 8,4 milliards de francs.

Pourquoi en Appenzell on paie 50% de primes de moins qu'à Genève

Le groupe revendique l'adhésion de près de 70 000 nouveaux clients dans l'assurance de base.

De juteuses complémentaires

Assurances complémentaires et accident ont tiré la rentabilité vers le haut, présentant des ratio combinés de respectivement 92,4% et 97,3%. Le rapport entre primes et frais d'exploitation a été ramené à 6,9%, contre 7,4%.

Fin décembre, la société zurichoise disposait de 3,30 milliards de francs de fonds propres, contre 3,22 milliards douze mois plus tôt. Les provisions actuarielles destinées à couvrir les imprévus ont été étoffées de 159 millions à 2,83 milliards. (jzs/ats)

Combien payez-vous en assurance-maladie? Des Romands répondent
Video: watson
