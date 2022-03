Comment les sanctions occidentales peuvent faire très mal à l'économie russe

Lundi matin, sous la pression des sanctions économiques décidées par les Occidentaux, le rouble s'effondrait littéralement face au dollar et à l'euro. Il a perdu 27% de sa valeur.

Les avoirs financiers de Poutine suscitent les thèses les plus folles

Et si la cryptomonnaie sauvait Poutine des sanctions européennes?

Plus de «Economie»

Déjà fermée lundi, la Bourse de Moscou restera portes closes pour le reste de la semaine. Vladimir Poutine a pris des mesures radicales pour faire face aux sanctions économiques occidentales. Mais il ne pourra sans doute pas empêcher une précarité encore plus profonde de la situation.

Et si la cryptomonnaie sauvait Poutine des sanctions européennes?

«On savait que Poutine était sans scrupules, mais on l'a mal jugé»

Les plus lus

Fraude fiscale: nouvelle galère en vue pour Donald Trump

L'entreprise Mazars a servi d’expert-comptable à Donald Trump pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, la société belge prend ses distances avec l'ancien-président et sa holding familiale. De quoi apporter de l'eau au moulin des enquêteurs new-yorkais qui ont l'ex-président dans le viseur.

Nouveau tracas pour Donald Trump: il doit retrouver une société d'audit et de conseil fiscal pour la holding familiale Trump Organization. La société Mazars, active dans le monde entier et dont le siège se trouve en Belgique, a rompu ses relations avec l'ex-président américain et son conglomérat d'entreprises. Mazars se distancie également des comptes annuels que la fiduciaire a établis de 2011 à 2020 pour le compte du président américain déchu, comme le montre une lettre rendue publique lundi.