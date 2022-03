Sous pression les géants de la bière quittent la Russie

A propos des activités de Carlsberg en Russie

L'an passé, le groupe a réalisé près de 870 millions d'euros (environ 890 millions de francs) de chiffre d'affaires dans le pays, soit 13% de ses ventes, et plus de 90 millions de bénéfice opérationnel, soit 9% de ses profits.

Après son entrée au capital en 2000, Carlberg était devenu l'actionnaire majoritaire de Baltika en 2008. Les 8400 employés en Russie représentent près de 20% du nombre total de collaborateurs du groupe, qui détient outre Carlsberg les marques Tuborg, Kronenbourg et 1664.