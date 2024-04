Les Suisses se sont appauvris l'an dernier

Toutefois, d'une manière générale, la hausse des salaires nominaux a été légèrement moins forte que l'évolution de l'inflation l'an dernier. Le renchérissement, lié notamment à la hausse des prix de l'électricité et du gaz ainsi qu'à l'augmentation des loyers, a abouti à une inflation de 2,1% à fin 2023 .

Les salaires nominaux ont connu l'an dernier une progression nettement supérieure à celle de ces quatre dernières années, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Toutefois, l'inflation est venue jouer les trouble-fêtes, et le pouvoir d'achat des Suisses a baissé. Autrement dit, on peut s'acheter moins de choses.

Voici comment les Suisses investissent leur argent

En matière d'épargne, la majorité de la population suisse privilégie la prudence. Une nouvelle étude le montre: le compte privé et le compte d'épargne sont clairement les formes de placement les plus appréciées.

«Il ne faut pas parler d'argent», nous apprend-on dès le plus jeune âge. En Suisse, le sujet reste tabou, même avec nos proches. Les Helvètes ignorent donc à peu près tout de la manière dont leurs concitoyens gèrent leur fortune. Une nouvelle étude de moneyland.ch vient éclairer leur lanterne: la plateforme de comparaison pour les banques, les assurances et la téléphonie a interrogé 1500 personnes pour savoir si elles avaient de l'argent investi dans différentes formes de placement et, si oui, combien.