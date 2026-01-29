Le patron de Roche Thomas Schinecker a touché 10,22 millions de francs en 2025. Keystone

Les salaires de ces patrons de la pharma ont augmenté

La rémunération de la direction de Roche s'inscrit en légère hausse en 2025. Le directeur général a notamment touché un total de 10,22 millions de francs.

Les instances dirigeantes de Roche ont perçu au titre de l'exercice écoulé des rémunérations en hausse modérée. Le patron Thomas Schinecker a ainsi touché un total de 10,22 millions de francs, contre 10,05 millions au titre de 2024.

Les quatre autres membres du comité exécutif se sont partagés une enveloppe de 13,75 millions, contre 12,17 millions un an plus tôt, indique la multinationale rhénane dans son rapport annuel paru jeudi.

Ancien directeur général du paquebot pharmaceutique, le président du conseil d'administration, Severin Schwan s'est vu octroyer un salaire de base de 2,50 millions de francs, assorti de titres bloqués valorisés à près de 2 millions et de défraiements divers à hauteur de 1,24 millions, pour une somme de 5,69 millions, identique à celle perçue à l'issue de l'exercice précédent.

Réduit à neuf membres suite au départ de Bernard Poussot au printemps 2024, le reste du conseil d'administration a perçu 3,25 millions de francs, contre 3,33 millions. (jzs/ats)