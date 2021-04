Une femme à la tête de l'OMC. Le club des dirigeantes s'agrandit!

L'Organisation mondiale du commerce passe en main féminine. Avec sa nomination, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iwaela rejoint le club fermé des dirigeantes de grandes institutions. Tour d'horizon.

Elle prendra ses fonctions, lundi prochain, à la tête de l'OMC, en devenant la première femme et la première africaine à diriger cette institution. Elle a été ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères, au Nigéria, son pays d'origine. Diplômée de deux prestigieuses universités américaines, Harvard et le MIT, Okonjo-Iwaela est surnommée «l'emmerdeuse» dans son pays, suite à ses efforts pour réduire la corruption locale.

A la tête de l'Union européenne, elle est la première femme …