Economie

Suisse

Vous ne pourrez bientôt plus payer avec ces billets



Image: KEYSTONE

Vous ne pourrez bientôt plus payer avec ces billets

Si vous possédez encore vos «vieux» billets, c'est le moment de les changer! Ils ne seront bientôt plus acceptés.

La Banque nationale suisse (BNS) a lancé un rappel pour les billets de banque de la 8e série. Dès le 30 avril 2021, les billets perdront leur statut de cours légal et ne pourront plus être utilisés à des fins de paiement, a annoncé mercredi la BNS.

Les billets de la 8e série mettaient en vedette des personnalités telles que Sophie Taeuber-Arp sur le billet de 50 et Alberto Giacometti sur le billet de 100.

Selon la BNS, les billets continueront d'être acceptés jusqu'au 30 octobre 2021 dans les caisses publiques de la Confédération, comme les guichets des CFF et de la Poste. Et en raison de la suppression du délai d'échange au 1er janvier 2020, les billets peuvent être échangés aux caisses de la BNS à Berne et à Zurich ainsi que dans les agences de la BNS pour une durée illimitée. (ats)