Economie

Suisse

Médicaments en Suisse: M. Prix veut faire baisser le prix des génériques



Les génériques sont parfois 5 fois plus cher en Suisse qu'à l'étranger

En Suisse, les médicaments génériques coûtent 165% que dans 15 autres pays de référence. Monsieur Prix veut introduire un tarif de référence pour y remédier.



Les prix des médicament génériques les moins chers en Suisse sont en moyenne plus de deux fois et demie plus élevés que ceux pratiqués dans 15 autres pays de référence. Mr. Prix demande l'introduction d'un système de prix de référence efficace pour remédier à cette situation.

Génériques 165% plus chers en Suisse

Le surveillant des prix Stefan Meierhans a comparé fin avril vingt principes actifs dont le brevet a expiré et qui génèrent un chiffre d’affaires élevé dans 15 pays de référence. Il constate que les prix des génériques sont en moyenne 165% plus chers en Suisse. Ceux des médicaments originaux dont le brevet a expiré diffèrent de 64%.

Des fortes amplitudes sont constatées entre les pays concernant les génériques. Un Suisse paiera le même médicament cinq fois plus cher qu'un Suédois, un Danois ou un Britannique. En Norvège, ces principes actifs coûteront un tiers de moins.

Système de fixation des prix critiqué

Mr. Prix pointe du doigt le système de fixation des prix des génériques en Suisse. Ceux-ci sont déterminés sur la base des prix suisses des médicaments originaux avec les mêmes principes actifs.

Le processus est différent pour les médicaments originaux: leurs prix sont fixés avec des comparaisons des prix pratiqués à l'étranger et des médicaments comparables en Suisse remboursés par l'assurance-maladie.

Ainsi, l’incitation à délivrer des génériques reste faible en Suisse. Le surveillant des prix déplore par ailleurs le fait suivant: les patients sont trop peu incités à exiger un générique moins cher. La loi sur l'assurance-maladie exige pourtant que les médicaments soient les plus avantageux possible. (sda/ats)