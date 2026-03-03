Oui, d'accord, il fait encore un peu frais. Mais le soleil est de retour cette semaine, et pas qu'un peu (image d'illustration). Image: keystone

Il va faire très beau cette semaine, mais il y a un piège

Une semaine douce et ensoleillée s'annonce en Suisse, avec jusqu’à seize degrés en plaine. Un peu de brouillard matinal et un voile de poussière du Sahara pourraient toutefois légèrement tamiser le soleil en seconde partie de semaine.

Le soleil est de retour! Et, en plus, les températures en Suisse cette semaine devraient être nettement plus douces que d'accoutumée.

Donc si les rayons de ce lundi vous ont réjoui et vous ont réchauffé l'âme, on vous rassure, c'est parti pour durer, a priori: selon les prévisions, le temps devrait rester très clément ces prochains jours.

Un peu de brouillard matinal et un léger voile de poussière du Sahara pourraient toutefois ternir le ciel en fin de semaine. On vous explique.



Voici à quoi ressemblent les prévisions pour ce mardi. meteosuisse

Jusqu'à 18 degrés ce mardi!



Mardi, le temps sera en général ensoleillé, malgré quelques cumulus l'après-midi en montagne, selon MétéoSuisse.

Quelques bancs de brouillard sont possibles en tout début de journée, le long des cours d'eau du Plateau en dessous de 600 m. En plaine, il fera minimum 1 °C, maximum 15 °C. Et jusqu'à 18 °C en Valais!

Semaine douce et ensoleillée

Les jours suivants, le régime anticyclonique devrait rester dominant. Ainsi, le matin, un léger brouillard va certainement ponctuer vos réveils — mais il devrait se dissiper d’ici à midi.

Mercredi, il faut s'attendre à un peu de grisaille le long des cours d'eau du Plateau. Mais les températures devraient toujours être agréables.

Le jeudi s'annonce quant à lui généralement ensoleillé, malgré des voiles nuageux d'altitude, en provenance du sud-ouest. Il y aura par ailleurs une tendance au foehn dans les Alpes, toujours selon MétéoSuisse. Et il fera maximum de 14 à 18 degrés.

Gare à la poussière du Sahara

Un relent de poussière du Sahara se fait déjà sentir en Europe du Sud-Ouest et au-dessus de la Méditerranée. Dès la deuxième moitié de la semaine, les résidus de sable atteindront aussi l’Europe centrale, et donc nos régions alpines.

Ladite poussière peut légèrement troubler l’atmosphère, et donner lieux à quelques nuages. (ear/dag)