Comment le Covid menace de causer une pénurie de baskets



Principaux producteurs de chaussures dans le monde, les pays du Sud-est asiatique sont mis à mal par le variant Delta. Au Vietnam, par exemple, de nombreuses usines sont à l'arrêt à cause du Covid. À tel point que les experts craignent une pénurie de baskets en fin d'année.

Le Covid n'a pas fini de nous réserver des surprises. Après avoir causé une pénurie de composants électroniques impactant notamment les voitures, les ordinateurs et les smartphones, la pandémie va désormais s'en prendre à nos baskets. De nombreuses usines textiles du Sud-est asiatique sont à l'arrêt suite à la flambée de variant delta qui frappe la région.

Produisant la moitié des paires vendues par Nike dans le monde, le Vietnam est le parfait exemple de la situation. Le pays, qui a brillamment résisté aux trois premières vagues, est cette fois-ci touché de plein fouet par le virus avec environ 8000 nouvelles contaminations quotidiennes. Les autorités ont dû se résoudre à confiner une partie de la population.

À tel point que des usines Nike, Adidas, Puma ou encore Uniqlo ont été obligées de cesser leur activité suite à la découverte de nombreux cas positifs parmi leurs employés. Un arrêt brutal qui menace l'approvisionnement des marchés occidentaux pour la fin de l'année, comme l'explique le journal Les Echos.

«Ces fermetures d’usines vont avoir des répercussions au niveau mondial»

Et la situation n'est pas plus réjouissante pour les fabriques toujours ouvertes où les effectifs ont été divisés par deux à cause du virus.

«La production de baskets rencontre des difficultés à cause de la réduction de 50% du nombre d'employés et des coûts pour prévenir le Covid (tests et vaccination). Les difficultés à se déplacer entre les villes à cause du confinement compliquent le recrutement des nouveaux travailleurs»

Pour éviter la pénurie, Steve Lamar, président du puissant lobby américain de la chaussure s'est adressé directement à Joe Biden: «Je vous demande d'accélérer immédiatement la distribution des vaccins américains excédentaires au Vietnam et dans d'autres pays partenaires clés.» En effet, seul 1% des Vietnamiens sont entièrement vaccinés pour le moment.

En Suisse, il ne faudrait pas que ça dure...

Patron d'une dizaine de magasins de chaussures en Suisse romande, Toto Morand n'est pas inquiet dans l'immédiat mais souligne qu'il ne faudrait pas que les fermetures s'éternisent: «Si cela dure quelques semaines, les usines vont mettre les bouchées double pour rattraper le retard mais si elles sont à l'arrêt trois mois, on aura forcément un gros problème puisque tout est produit dans ces pays-là.»

«Nous, on travaille avec beaucoup de stock mais pour les petites boutiques qui sont à flux tendu, c'est vrai que cela peut être plus compliqué»

Toto Morand précise toutefois que cela fait un an et demi que la situation est compliquée à gérer pour les acteurs du domaine. «On a dû s'habituer à ce qu'il y ait des retards ou des annulations. Quand on passe commande, on n'est jamais sûr de recevoir nos baskets», confie-t-il.

«On produit tout dans le même pays donc forcément, en cas de problème, cela touche le monde entier. Il faudrait revenir à une production européenne»

Et le fondateur de Pomp It Up de pointer un autre problème rencontré par les professionnels de la chaussure. «Désormais, les grandes marques sont nos concurrentes, elles préfèrent vendre leurs produits directement dans leurs boutiques en ligne. Si la pénurie se confirme, elles risquent de garder leur stock pour elles.»

