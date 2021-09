Economie

Des restaurateurs veulent réunir clients vaccinés et pas vaccinés



Restaurateurs: tour de passe-passe autour du pass

L'instauration du certificat Covid à l'intérieur des établissements continue de faire réagir. Un resto éphémère en plein air voit le jour ce vendredi à Yverdon-les-Bains. À Sierre, les soutiens se multiplient pour un restaurateur qui ne sert qu'en terrasse et l'initiative d'un resto de Rolle a été étouffée dans l'œuf par les autorités.

Depuis le lundi 13 septembre, dès 16 ans, il faut présenter un certificat Covid à l’entrée des restaurants, des bars ainsi que des lieux culturels et de loisirs. Cette mesure prise par le Conseil fédéral avait fait réagir un établissement de Rolle (VD). Le Resto avait trouvé une parade en installant des cabines sur sa terrasse, comme l'avait révélé watson. Mais, les autorités ont réagi illico presto en interdisant à l'établissement d'accepter des clients sans certificat Covid dans les cabines. Motif invoqué: «au minimum deux côtés doivent être ouverts ».

Veto des autorités contre Le Resto

La lettre anonyme contenait de... l'argent

Au Bec Gourmand à Sierre (VS), depuis la décision du Conseil fédéral, le patron de l'établissement a tout bonnement décidé de ne plus servir qu'en terrasse ou en «take away». Contacté par watson, Enzo Astore avait expliqué son choix par un souci de «traiter clients vaccinés et non vaccinés de la même manière». Même si par temps pluvieux, comme lundi passé, l'Italien fait un chiffre d'affaires misérable, il ne cache pas sa satisfaction. Depuis dix jours, le restaurateur ne sait plus où donner de la tête. «J'ai même des clients venus spécialement des cantons de Vaud et de Genève pour soutenir ma démarche. Des gens m'appellent, m'envoient des messages par téléphone et sur les réseaux sociaux pour m'encourager», relève-t-il avec satisfaction. Dernièrement, il a même reçu une lettre anonyme de... félicitations avec un billet de 100 francs.

«Félicitations pour votre courage» Image: dr

Restaurateurs fâchés contre Berne «Qui impose des mesures doit en assumer les conséquences» L'association romande #quivapayerladdition, qui regroupe des exploitants de restaurants, de bars, de clubs, de bowlings ou encore de fitness, continue de mettre la pression sur Berne ce vendredi. «Nous exigeons que le Conseil fédéral réactive sans tarder les indemnités cas de rigueur pour compenser les dommages de sa politique sanitaire et adopte des régimes d’indemnisation convenables simultanément aux mesures», a revendiqué la structure, vendredi. «Qui ferme indemnise, qui impose des mesures en assume les conséquences», a martelé la présidente Frédérique Beauvois. «Beaucoup d’établissements ont constaté une baisse brutale du chiffre d’affaires au cours des derniers jours», a indiqué GastroSuisse. Selon la faîtière des restaurateurs, une récente enquête a révélé que près d’un quart de ses adhérents s’attend à une baisse du chiffre d’affaires d'au moins 50%. «Le Conseil fédéral doit verser des indemnités supplémentaires pour la nouvelle baisse du chiffre d’affaires, supprimer les plafonds et définir un scénario de sortie de crise», a déclaré GastroSuisse.

Ephémère et en plein air

Autre initiative: à Yverdon-les-Bains, quatre restauratrices, qui avaient lancé une cagnotte de solidarité avec leurs collègues lors du semi-confinement, remettent le couvert ce vendredi. «Nous allons lancer un restaurant éphémère en plein air sur la place Pestalozzi de 17h à 22h. Nous serons dans la rue pour servir tout le monde sur le même pied d'égalité», a signalé Barbara Rao, une des initiatrices de l'opération.