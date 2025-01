Les clients de la Coop font état de contrôles plus fréquents aux caisses en libre-service. Image: watson

Caisses en libre-service: doutes sur les contrôles aléatoires à la Coop

Les contrôles aux caisses automatiques de la Coop se font plus fréquents qu'auparavant. Un lecteur de watson a été contrôlé pas moins de 18 fois d'affilée – et il a une théorie pour expliquer ce phénomène.

Thomas Wey

Stephan, lecteur de watson, est convaincu que Coop a modifié la programmation de ses caisses en libre-service l'automne dernier et que, depuis, les contrôles sont effectués méthodiquement – et non plus de manière aléatoire.

Il fonde sa théorie sur un tableau Excel dans lequel il documente systématiquement ses achats. D’après ses données, entre janvier 2020 et la mi-septembre 2024, il n'a été contrôlé que quatre fois au total.

Stephan répertorie tous ses passages aux caisses automatiques (oui, c'est un lecteur alémanique, pour ceux qui ne suivaient pas en cours, «Kontrolle», ça veut dire «contrôle»). Image: waton

A partir du 19 septembre, Stephan est subitement soumis à un contrôle à chacun de ses achats hebdomadaires – 18 fois de suite, en l'espace de trois mois. «Il n'est pas nécessaire d'être mathématicien pour comprendre que cette fréquence n'est pas le fruit du hasard», écrit-il à la rédaction de watson.

La théorie de Stephan , basée sur ses observations 👇

Pour lui, c'est la combinaison des deux facteurs suivants qui déclenche un contrôle à la caisse:

Un achat sans carte de fidélité Supercard.

Un montant d’achat supérieur à 100 francs.

Stephan a résumé sa théorie dans une vidéo (c'est en allemand, mais vous pouvez la démarrer pour lire la fin de l'article avec une super musique d'ambiance) où il montre ses achats du 16 janvier – où, bien entendu, il a de nouveau été contrôlé. Pour lui, une chose est claire: «Ce n'est plus aléatoire!»

Pour les mélomanes et/ou ceux qui lisent l'allemand... Vidéo: extern / rest

Des achats tests supplémentaires ont confirmé son hypothèse: lorsqu’il utilise la Supercard de sa partenaire et que le montant reste en dessous de 100 francs, aucun contrôle n’a lieu, selon ses dires.

Stephan n'est pas seul au monde

Stephan n’est pas le seul à avoir remarqué une augmentation des contrôles ces derniers temps. En décembre, l’émission de consommation de la SRF Espresso a aussi fait état d'une recrudescence des vérifications. Suite à cela, des dizaines de clientes et clients ont contacté la rédaction pour confirmer cette tendance.

Quelles sont donc les raisons de cette intensification des contrôles? Selon la FAQ du site web de Coop, il s’agit de «contrôles aléatoires ponctuels». Toutefois, face aux nombreuses réactions suscitées par le reportage de la SRF, cette affirmation est de plus en plus remise en question.

Sur le site internet de Coop, (très) peu d'informations sont données sur les contrôles aléatoires. Image: coop.ch

On a posé la question à Coop

Nous avons donc interrogé Coop sur cet épineux sujet. Les contrôles au «self-check-out» ont-ils vraiment été renforcés?

«Les contrôles aux caisses en libre-service sont effectués essentiellement de manière aléatoire» Service de presse Coop

Mais encore? «Nos caisses en libre-service sont en constante évolution.» La porte-parole refuse toutefois de donner plus de détails, invoquant des raisons de sécurité.

Aucune information officielle, donc. Cependant, la réponse est intéressante: l'emploi du mot «essentiellement» et la mention d'une «évolution constante» laissent penser qu'une certaine méthodologie pourrait se cacher derrière les contrôles. Et si ceux-ci ont récemment été renforcés, une question se pose: quel en a été le déclencheur?

Et si la solution c'était les vols?

Dans les magasins, certaines réponses commencent à émerger. Selon plusieurs clients, le personnel des filiales explique l'augmentation des contrôles par la recrudescence des vols à l’étalage.

Cette explication semble plausible, les vols en magasin ayant augmenté ces dernières années. Entre 2022 et 2023, environ 4500 cas supplémentaires ont été recensés. Cependant, proportionnellement, cette hausse ne représente qu’une augmentation de 0,2%.

Sollicitée, Coop n’a pas souhaité commenter ces statistiques et a précisé qu'elle ne prendrait pas position publiquement sur les chiffres liés aux vols. La porte-parole a toutefois tenu à souligner:



«La majorité de nos clientes et clients sont honnêtes»

Voilà qui fera une belle jambe à Stephan. Impossible, par ailleurs, de vérifier les hypothèses qu'il avance quant à ses observations. Les voies du géant orange sont – pour l'heure – impénétrables.



Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder