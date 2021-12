«Migros, oublie l'alcool, nous on vient pour ton thé froid»

«Migros, oublie l'alcool, nous on vient pour ton thé froid»

Au moment d'écrire ces lignes, les regroupements d'Aar et de Zurich ne se sont pas encore prononcés. Mais toutes les autres régions, notamment la Suisse romande, ont déjà approuvé la tenue d'une votation définitive qui appellera plus de 2 millions de coopérateurs à se prononcer le 4 juin 2022.

Vente d'alcool: Migros a (enfin) pris sa décision et ce n'est qu'une étape

Vente d'alcool: Migros a (enfin) pris sa décision et ce n'est qu'une étape

C'est une nouvelle étape décisive dans le grand débat autour de l'autorisation de la vente d'alcool à la Migros . Cette semaine, les coopératives régionales du distributeur s'expriment sur la tenue ou non de votations générales sur la question en 2022. En cas de réponse négative, aucun scrutin ne serait organisé et l'interdiction de la vente d'alcool resterait, de fait, maintenue.

World of Watson

World of Watson

Le commerce en ligne ne suffit plus à Amazon qui veut remplacer DHL

Pourquoi la Confédération veut lâcher 151 millions par an aux médias?

Vente d'alcool à la Migros: la Suisse romande a voté et elle est unanime

Plus de «Economie»

Cette semaine, les 10 coopératives régionales du distributeur se prononcent sur la tenue ou non de votations générales pour approuver la vente d'alcool à la Migros. Les Romands ont déjà tous dit oui.

On a frôlé deux fois la catastrophe au marché de Noël de Genève

Un expert affirme avoir localisé le MH370 et cela semble plausible

Les plus partagés

Les plus commentés

Un expert affirme avoir localisé le MH370 et cela semble plausible

Vente d'alcool à la Migros: la Suisse romande a voté et elle est unanime

Les plus lus

Sans Coupe Spengler, le HC Davos sera pauvre mais pas encore mort

Le mythique tournoi entre Noël et Nouvel An est indispensable au bon fonctionnement économique du club grison. Mais le risque de nouvelles mesures sanitaires fait craindre son annulation. Alors les dirigeants du HCD prient et planchent sur des alternatives.

Avant la pandémie, le HC Davos réalisait un chiffre d'affaires d'environ 29 millions de francs, dont 11 grâce à la Coupe Spengler. L'année passée, le tournoi a dû être annulé. Le club grison a survécu. Mais avec une perte d'exploitation de 3,8 millions. «Nous avons entamé la nouvelle saison sans réserve», avoue son président Gaudenz Domenig.