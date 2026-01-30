brouillard
Economie
swatch

Le bénéfice net de Swatch s'est évaporé l'an dernier

The logo of Swatch at the headquarter, prior to a press conference to present Swatch&#039;s annual results for 2024, Wednesday, March 19, 2025, in Biel, Switzerland. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Année compliquée pour Swatch en 2025.Keystone

La rentabilité du groupe horloger a chuté en 2025. La direction espère renouer avec la croissance dès l'exercice en cours.
30.01.2026, 07:1630.01.2026, 07:19

Le groupe Swatch a vu sa rentabilité se tarir l'an dernier. Le bénéfice net a été élagué de près de 90% à 25 millions de francs.

Le chiffre d'affaires a déjà fondu de 6,8% à 6,28 milliards de francs et l'excédent d'exploitation (Ebit) de plus de moitié à 135 millions, indique le rapport annuel de l'horloger biennois diffusé vendredi.

Si le déclin des ventes s'avère moins sévère que redouté, l'assèchement de la rentabilité est sensiblement pire que prévu par les analystes consultés par AWP. L'Ebit était anticipé à 208 millions et le bénéfice net à 127 millions.

La direction espère renouer avec la croissance dès l'exercice en cours. (jzs/ats)

