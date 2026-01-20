en partie ensoleillé-2°
Economie
Edelweiss, filiale de Swiss, explose les records

Flugzeuge der Fluggesellschaft Swiss und Edelweiss stehen auf dem Flugplatz, aufgenommen am Donnerstag, 10. Juli 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
La compagnie Edelweiss est une filiale de Swiss, elle-même contrôlée par Lufthansa.Keystone

Cette filiale de Swiss explose les records

Edelweiss a atteint des sommets en 2025. La compagnie aérienne a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de francs.
20.01.2026, 13:0920.01.2026, 13:09

La compagnie aérienne Edelweiss continue son ascension. La filiale de Swiss, elle-même contrôlée par le géant allemand Lufthansa, a atteint de nouveaux sommets, en dépit des turbulences politiques qui agitent le monde.

En 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de francs. C'est ce qu'a indiqué mardi son directeur général Bernd Bauer lors d'un entretien accordé à AWP en marge d'une conférence de presse présentant le nouvel aménagement de la cabine de son avion long-courrier Airbus A350.

Edelweiss-CEO Bernd Bauer posiert vor dem Flugzeug anlaesslich der Einflottung und Taufe des ersten Edelweiss Airbus A350, aufgenommen am Donnerstag, 27. Maerz 2025 auf dem Flughafen in Kloten. (KEYST ...
Bernd BauerKeystone

Les recettes ont ainsi dépassé le record de 900 millions de francs inscrit l'année précédente. Bauer n'a cependant rien dévoilé du résultat d'exploitation qui s'élevait à 81 millions en 2024. «Nous sommes encore en train de boucler nos comptes». En septembre dernier, le patron d'Edelweiss visait un Ebit entre 80 et 85 millions pour 2025.

Swiss a pris une décision «incompréhensible du point de vue de la sécurité»

La compagnie a également enregistré un record de passagers, avec 3,3 millions de personnes qui ont voyagé à bord de ses avions. Le taux d'occupation des appareils s'est quant à lui maintenu au même niveau que celui de 2024, autour de 82%, en raison d'avions plus grands.

Ce début d'année s'annonce par ailleurs prometteur. Avec 1,1 million de réservations à ce jour, «nous avons déjà enregistré un tiers de celles dont nous avons besoin par année», souligne Bernd Bauer. (jzs/ats)

