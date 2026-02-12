Christoph Aeschlimann, directeur général de Swisscom Keystone

Pourquoi le salaire du boss de Swisscom a encore augmenté

Christoph Aeschlimann a gagné au total 2,23 millions de francs l'an dernier, soit 13% de plus qu'en 2024. Dans son rapport annuel, Swisscom explique ce bond de la rémunération de son directeur général.

Directeur général de Swisscom, Christoph Aeschlimann a vu sa rémunération une nouvelle fois progresser l'an dernier, malgré la chute de la rentabilité du numéro un suisse des télécoms. Le patron du géant bleu a ainsi gagné au total 2,23 millions de francs, 260 000 francs ou 13% de plus qu'en 2024.

Dans son rapport annuel, Swisscom explique le bond de la rémunération du directeur général sur la base d'études comparatives menées sur des sociétés cotées à la Bourse suisse et hors secteurs pharmaceutique et financier, à savoir ABB, Adecco, BKW, Geberit, Givaudan, Holcim, Kühne+Nagel, Lonza, Richemont, Schindler, SGS, Sika et Sonova. Des investigations qui ont montré que les salaires de la direction du groupe se situaient dans le quartile inférieur des entreprises paires concernées.

L'évaluation du conseil d'administration a aussi pris en compte l'expérience et les performances de Aeschlimann, de l'inflation et de l'évolution des salaires suisses sur la même période. Le salaire de base fixe du directeur général est ainsi passé de 882 000 à 915 000 francs l'an dernier.

Le comité exécutif s'est agrandi

Considérée dans son ensemble, la rémunération de la direction générale de Swisscom, également numéro deux en Italie derrière l'opérateur historique TIM, s'est inscrite à 7,15 millions de francs, contre 10,46 millions de francs en 2024. La baisse reflète le passage du comité exécutif de neuf à quatre membres à compter d'avril 2025.

La rémunération du conseil d'administration a pour sa part augmenté, passant de 2,41 à 2,58 millions de francs, reflet de l'élargissement de l'organe de surveillance de neuf à dix administrateurs. Son président, Michael Rechsteiner, a perçu pas moins de 627 000 francs l'an dernier, un montant équivalent à celui versé un an auparavant. (jzs/ats)