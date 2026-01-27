Mauvaise nouvelle pour les clients de Swisscom. Image: KEYSTONE

Swisscom augmente les prix de ses abonnements

L'opérateur relève les prix de certains de ses abonnements privés dès avril. Les clients concernés seront informés dans les prochains jours.

Le géant des télécoms Swisscom annonce mardi qu'il va relever dès le 1er avril les tarifs de certains de ses abonnements pour les clients privés. Le prix mensuel des abonnements Internet et mobile augmentera de 1,90 franc, et de 0,90 centimes pour la TV et la téléphonie fixe.

L'ajustement s'applique aux nouveaux clients, tout comme aux clients actuels, précise Swisscom dans un communiqué. Sont exclus les offres de service universel, les offres prépayées ainsi que les abonnements data only et Kids pour le mobile.

Les clients concernés seront informés dans les prochains jours par e-mail ou via une mention sur la facture . En cas de désaccord, ils auront la possibilité de résilier leur contrat de manière anticipée.

«Chute du chiffre d'affaires»

Ce réhaussement des prix répond aux évolutions structurelles du marché des télécommunications, affirme Swisscom.

«Alors que les clientes et clients ont vu la puissance de leur abonnement fortement augmenter ces dernières années (jusqu'à 20 fois dans certains cas), les prix n'ont cessé de baisser, contrairement à tous les autres secteurs. Il en résulte une baisse du chiffre d'affaires global, ainsi que par client. Cette chute du chiffre d'affaires sur le marché des télécommunications ne peut plus être compensée uniquement par des réductions de coûts et des améliorations de l'efficacité». (jzs/ats)