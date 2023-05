Sunrise va augmenter ses prix et ce ne sera pas le seul

L'entreprise Sunrise a annoncé une hausse de ses prix. Image: KEYSTONE

Sunrise va augmenter ses prix: voici les marques concernées

L'entreprise annonce une hausse de ses tarifs. C'est le premier grand opérateur à le faire. Voici ce qu'il en est.

Quels abonnements seront concernés?

Le groupe suisse de télécommunications Sunrise augmente ses prix en raison de l'inflation. Les tarifs mensuels des abonnements des marques Sunrise, Yallo, Lebara et UPC seront adaptés en conséquence, a annoncé l'entreprise mardi.

La majoration concerne les prix catalogue des abonnements et s'élève à environ 4%. Concrètement, cela signifie que les prix des abonnements Sunrise Up actuellement proposés augmenteront entre 90 centimes et 2,90 francs par mois et par abonnement, ceux des abonnements Yallo de un franc chacun et ceux de Lebara de 95 centimes. Les nouveaux prix seront valables à partir du 1er juillet 2023, a ajouté Sunrise.

Pourquoi cette hausse?

Pour justifier cette hausse, Sunrise fait référence à l'augmentation des coûts de l'énergie, du travail et de l'exploitation. En 2022, la Suisse connaîtra l'inflation la plus élevée depuis 30 ans. Mais pour offrir au moins une certaine stabilité des prix, il n'y aura pas d'autres adaptations de prix liées à l'inflation pour les abonnements avant 2025, est-il précisé.

Changement des contrats

Dans le cadre de cette démarche, Sunrise adapte également ses conditions générales de vente (CGV). Celles-ci seront désormais pourvues d'un complément relatif à l'inflation. Il est ainsi précisé que Sunrise peut adapter le prix des prestations au renchérissement une fois par année civile.

Jusqu'à présent, aucune augmentation de prix due à l'inflation n'a été signalée par les autres grands opérateurs de télécommunications en Suisse. (ats/jah)