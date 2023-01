Image: Shutterstock

Réduisez votre facture téléphonique à l'étranger avec cette astuce

Nous devons souvent payer le prix fort lorsque nous voulons nous connecter à Internet pendant nos vacances. Et il est difficile de se repérer dans la jungle des tarifs de nos opérateurs. Voici une solution simple pour obtenir des crédits Internet à l'étranger à moindre coût.

Pascal Ritter / ch media

Si les vacances à l'étranger se passent bien, elles peuvent souvent prendre une tournure amère lorsque les frais de roaming surgissent. Les clients doivent généralement payer un supplément pour pouvoir utiliser les services Internet des opérateurs suisses à l'étranger.

Pour les détenteurs d'abonnements relativement chers, la situation s'est améliorée au cours des dernières années. Les abonnements standards des opérateurs principaux incluent souvent un volume de données limité pour l'étranger. Les détenteurs d'abonnements bon marché qui surfent sur le net risquent de recevoir une facture salée.

Les tarifs diffèrent

Vous pensiez avoir trouvé une solution en achetant des paquets de données pour l'étranger? Laissez tomber. Il existe une astuce encore plus avantageuse.

Si l'on veut accéder à Internet en Europe avec l'abonnement d'entrée de gamme «blue Mobile S» de Swisscom, on paie entre 14.90 francs pour 1 gigaoctet (Go) et 89.90 francs pour 10 Go. Chez Sunrise, 1 Go coûte également 14.90 francs en Europe et 39.90 francs pour 5 Go. Le surf illimité coûte 49.90 francs. Chez Salt, on peut acheter pour l'Europe un paquet de données de 1,5 Go pour 24.95 francs ou un supplément d'abonnement de 500 Mo pour 9.95 francs par mois.

La situation est similaire pour les offres Budget, qui fonctionnent également sur les réseaux des trois grands opérateurs, mais qui ont leurs propres noms de marque.

Ainsi, sept jours de surf illimité chez Yallo (réseau Sunrise) dans de nombreux pays européens, aux États-Unis et au Canada coûtent 15 francs. Chez M-Budget (réseau Swisscom), un paquet de données de 1 Go coûte 15.90 francs en Europe. Chez «das Abo» (réseau Salt), pour 1,5 Go en Europe, comptez 24.95 francs.

Ce ne sont que quelques exemples. Il est difficile de s'y retrouver dans la jungle des tarifs, car les paquets de données des fournisseurs sont de tailles et de durées différentes et sont disponibles dans différentes régions du monde. Il vaut toujours la peine d'examiner les tarifs de près. Pour certains utilisateurs de téléphonie mobile, il est nettement plus intéressant d'acheter des crédits de données auprès d'un fournisseur externe.

Installer une carte SIM virtuelle

Une alternative aux paquets de données de son propre fournisseur est l'installation d'une carte SIM électronique (eSIM) d'un fournisseur tiers. Pour pouvoir utiliser cette possibilité, il faut d'abord déterminer si son propre téléphone portable est en mesure d'installer des cartes SIM virtuelles.

Pour la gamme d'iPhone, la SIM virtuelle fonctionne à partir des modèles XS et XR. Ceux qui possèdent un iPhone X, 8 ou un modèle encore plus ancien ne peuvent pas bénéficier de cette alternative. Chez Samsung, les modèles «Fold», «Z Flip» et les modèles de la série S sont compatibles eSIM à partir du modèle S20.

Plusieurs entreprises proposent des forfaits de données par eSIM. L'offre d'Airalo a été testée dans le cadre de cet article.

watson a testé l'application Airalo

L'application Airalo propose des forfaits de données pour 190 pays différents. Ainsi, 1 Go d'Internet pendant sept jours en Allemagne coûte 5 dollars US, soit environ 4.70 francs. La même offre pour l'Italie coûte 4.50 dollars US, soit 4.20 francs. 5 Go pour 30 jours coûtent 15 dollars US en Allemagne et 14.50 dollars US en Italie.

Avec l'eSIM, les personnes qui ont besoin d'un forfait de données en Europe ne paieront qu'un tiers du prix des forfaits de données suisses. La situation est similaire en Thaïlande, pays très apprécié des voyageurs. Chez Airalo, le surf illimité coûte 9.20 francs. Avec l'offre la plus avantageuse d'un opérateur suisse (Swisscom), cela revient à 19.90 francs.

Ceux qui prévoient un voyage plus important peuvent également réserver des forfaits de données pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Caraïbes. 5 Go pendant trente jours en Europe coûtent 20 dollars US.

L'installation de l'eSIM est relativement simple. Il faut d'abord télécharger l'application smartphone de l'opérateur. Ensuite, il faut choisir le pays, la durée de validité et acheter le paquet de données avec une carte de crédit. Enfin, il faut installer et activer la carte SIM virtuelle sur l'appareil en quelques clics. La procédure prend environ cinq minutes.

Il est possible d'avoir à la fois la carte SIM virtuelle et sa propre carte SIM suisse activées sur l'appareil. Ainsi, on reste joignable par téléphone, mais on peut utiliser le paquet de données pour Whatsapp ou Instagram par exemple. Inconvénient: si les deux cartes SIM sont activées, la batterie se vide plus rapidement.

L'astuce de l'eSIM est surtout intéressante pour les personnes qui se rendent à l'étranger pour une durée limitée, par exemple pour passer des vacances, et qui ont chez elles un abonnement avantageux sans volume de données à l'étranger. Les personnes qui se rendent régulièrement dans d'autres pays européens, par exemple, seront peut-être mieux servies si leur abonnement domestique inclut déjà un volume de données.