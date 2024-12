«Faire du shopping comme des milliardaires», mais avec certains risques sécuritaires. Image: imago-images.de

Temu est-il dangereux? Voici l'avis de l'Institut suisse pour la cybersécurité

L'Institut national de test pour la cybersécurité (NTC) a soumis Temu à une analyse de sécurité. Résultat: il n'y a pas lieu de paniquer, mais il y a des «anomalies techniques inhabituelles».

Le shopping peu cher avec l'application Temu peut avoir des effets secondaires indésirables. C'est la conclusion à laquelle est parvenu l'Institut national suisse de test de cybersécurité NTC.

Selon le rapport de plus de 50 pages, «aucune faille de sécurité clairement critique» n'a été découverte, mais l'utilisation de l'application doit toutefois être remise en question.

Quel est le problème ?

Les spécialistes du NCT ont découvert plusieurs signaux d'alerte lors de leur analyse de sécurité de Temu, qu'ils qualifient d'anomalies techniques inhabituelles.

«Un chargement dynamique de code dans l'environnement d'exécution propriétaire» : l'application installée sur les appareils des utilisateurs pourrait ainsi modifier son comportement de manière autonome. Les développeurs pourraient adapter les fonctions et les contenus de manière flexible, sans mises à jour de l'App Store, c'est-à-dire sans que les utilisateurs de smartphones ne doivent les initier ou les approuver.

: l'application installée sur les appareils des utilisateurs pourrait ainsi modifier son comportement de manière autonome. Les développeurs pourraient adapter les fonctions et les contenus de manière flexible, sans mises à jour de l'App Store, c'est-à-dire sans que les utilisateurs de smartphones ne doivent les initier ou les approuver. «Des couches de cryptage supplémentaires»: selon le NCT, celles-ci «pourraient certes renforcer la protection des données, mais aussi être potentiellement utilisées pour dissimuler des transferts de données non souhaités».

Ces caractéristiques ne sont pas nécessairement malveillantes, mais représentent des défis pour une évaluation complète, fait savoir l'institut de test.

En outre, l'enquête n'a pas révélé de risques de sécurité clairement critiques ou de preuves de surveillance non autorisée. Au contraire, les autorisations et le comportement de l'application correspondent largement aux standards des applications de commerce électronique. De plus, en comparaison avec d'autres applications similaires, Temu requiert moins d'autorisations et pose moins de problèmes.

A quoi faut-il faire attention ?

Selon le rapport du NTC, l'utilisation de l'application Temu devrait faire l'objet d'un examen critique «en particulier dans un contexte professionnel et administratif». Les experts indépendants émettent ces recommandations de sécurité:

Attribuez le moins de droits d'accès possible à l'application Temu.

Faites des mises à jour régulières du système d'exploitation.

Envisagez d'accéder à Temu via un navigateur mobile au lieu de l'application afin de réduire la surface d'attaque. Cela réduit nettement les possibilités de surveillance permanente (par l'entreprise).

Qui se cache derrière Temu ?

Les spécialistes de la NTF précisent:

«L'application est gérée par la société chinoise PDD Holdings Inc. et est soumise à la législation chinoise qui, d'un point de vue européen, est considérée comme insuffisante pour la protection des données. Les entreprises et les autorités devraient en tenir compte lorsqu'elles utilisent l'application.»

Le problème est donc le même que pour Tiktok. Le NTC précise en outre que l'enquête a été menée de manière autonome, «sans influence extérieure». Les experts se sont concentrés exclusivement sur les aspects de la cybersécurité et ont délibérément renoncé à «l'évaluation d'autres thèmes controversés tels que les pratiques commerciales ou la qualité des produits».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci