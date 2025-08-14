beau temps28°
DE | FR
burger
Economie
Tesla

New York: Tesla cherche un conducteur pour ses robotaxis

Tesla propose un service limité de taxis autonomes à Austin. au Texas.
Tesla propose actuellement un service limité de taxis autonomes à Austin, au Texas.Image: www.imago-images.de

Tesla cherche un conducteur pour ses taxis autonomes

Tesla fait un petit pas en direction du déploiement de ses robotaxis à New York. L'entreprise recrute un «conducteur de véhicule, Autopilot» pour y tester sa technologie.
14.08.2025, 10:5714.08.2025, 10:57
Plus de «Economie»

Sur une offre d'emploi, Tesla dit recruter un conducteur pour tester sa technologie d'assistance à la conduite à New York, en vue d'y déployer un jour des taxis autonomes. Le poste de «conducteur de véhicule, Autopilot» consiste à conduire un «véhicule d'ingénierie» sur de longues périodes afin de collecter des données visuelles et sonores à des fins de tests et d'entraînement", indique l'annonce.

Tesla et ses concurrents restent encore très loin de pouvoir lancer un service de robotaxis dans la ville américaine. La législation de l'État de New York limite actuellement l'usage des véhicules sans chauffeurs à des tests.

Face à l'échec cuisant du Cybertruck, Musk dégaine son plan B

En juin, Waymo, leader de l'industrie, a déposé une demande de permis pour commencer à y tester ses voitures autonomes, avec un employé derrière le volant (même s'il n'intervient pas dans la conduite). La filiale d'Alphabet (Google) possède une flotte de 1500 véhicules et assure plus de 250 000 trajets payants par semaine aux Etats-Unis, à San Francisco et Phoenix notamment. Le groupe prévoit de se lancer à Atlanta cet été, puis à Miami et à Washington en 2026.

Un service limité au Texas

Le patron de Tesla, Elon Musk, présente régulièrement son entreprise comme étant à l'avant-garde du déploiement rapide de véhicules autonomes, grâce à l'exploitation de l'intelligence artificielle et des données collectées par sa flotte déjà en circulation. L'entreprise a lancé en juin un service limité de robotaxis à Austin, au Texas, après de nombreux retards.

Lors d'une conférence téléphonique en juillet, Elon Musk a affirmé que Tesla pensait pouvoir proposer un service de transport autonome «pour probablement la moitié de la population des États-Unis d'ici la fin de l'année» – un objectif jugé très ambitieux et peu réaliste à ce stade.

«J'ai été choqué»: ce Suisse a découvert un défaut grave sur sa Tesla

Le milliardaire a reconnu que ce déploiement dépendait aussi des autorisations réglementaires, ajoutant que sa société avançait «avec beaucoup de prudence» en raison des préoccupations liées à la sécurité. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici

Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
3
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
1
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
1
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
2
Thèmes
Des militants s'en prennent à Elon Musk et Tesla de manière créative.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
Ces hausses de prix à la Poste n'auront pas lieu
La Poste avait soumis au Surveillant des prix des hausses de tarifs de l’ordre de 70,9 millions de francs pour 2026. Mais la grande partie de celles-ci ne seront pas appliquées.
Les prix des lettres en courrier A et en courrier B ainsi que ceux des colis Priority n'augmenteront pas l'année prochaine. La plupart des hausses de prix demandées par la Poste ne seront pas mises en oeuvre en 2026, annoncent jeudi Monsieur Prix et l'entreprise.
L’article