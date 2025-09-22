ciel couvert13°
DE | FR
burger
Economie
UBS group AG

5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse

UBS et son patron Sergio Ermotti laissent planer l&#039;idée d’un exil à New York.
UBS et son patron Sergio Ermotti laissent planer l'idée d’un exil à New York.Image: watson/agences

5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse

Derrière les rumeurs de départ d’UBS, cinq affirmations circulent. On sépare le vrai du faux pour comprendre les enjeux.
22.09.2025, 15:5222.09.2025, 15:52
Patrik Müller / ch media

La semaine dernière, la rumeur d'un transfert d'UBS aux Etats-Unis a refait surface. Des discussions seraient même en cours entre les patrons du groupe bancaire et l'administration américaine. En cause, un tour de vis envisagé par le Conseil fédéral.

Le Gouvernement veut notamment augmenter les fonds propres d'UBS à 24 milliards de francs, et entend ainsi éviter une nouvelle débâcle à la Credit Suisse, pour ce groupe too big to fail - trop gros pour faire faillite.

Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis

Si UBS n'a pas commenté cette rencontre et ces rumeurs, les spéculations vont bon train. Certains encouragent la délocalisation, tandis que d'autres la craignent. Pour se faire sa propre idée, on va départir le vrai du faux.

Et tout ça en 5 points 👇
Un transfert d'UBS est inenvisageableUn transfert serait trop cher et trop compliquéUBS devrait changer de nomLes Suisses se moquent du départ d'UBSLe Parlement acceptera forcément les nouvelles règles

Un transfert d'UBS est inenvisageable

C’est ce qu’on pouvait lire dimanche encore dans la NZZ am Sonntag. Le journal reprenait l’argument du Département fédéral des finances de Karin Keller-Sutter, qui disait que la menace de quitter la Suisse n’était qu’un coup de bluff. UBS finirait par accepter les nouvelles règles, en particulier 24 milliards de fonds propres exigés pour ses filiales à l’étranger.

Mais au sein de la banque, la situation a évolué. Le hedge fund suédois Cevian ainsi que plusieurs actionnaires américains, qui forment le groupe le plus important de propriétaires d'UBS, ont fini par perdre patience, comme l'ont rapporté la Schweiz am Wochenende et la SonntagsZeitung. Le rédacteur en chef du journal dominical, un spécialiste des banques et l'auteur d’un film sur la chute de Credit Suisse, a écrit que «la menace d'un départ est plus réaliste qu’on ne le pensait».

Voilà pourquoi il n'y a presque plus de cash dans les banques suisses

Le SonntagsBlick a, de son côté, cité l’analyste Stefan Stalmann, qui avait dénoncé très tôt le manque de fonds propres de Credit Suisse. Pour lui, un départ pourrait représenter «un plan B ou C face aux nouvelles exigences suisses en capital». Le plan A reste qu’UBS demeure en Suisse et tente d’alléger la régulation.

Un transfert serait trop cher et trop compliqué

Jusqu’ici, cet argument semblait garantir le maintien du siège à Zurich. Mais des médias américains ont esquissé une autre possibilité. UBS pourrait racheter une banque américaine de taille moyenne sous la forme d’un reverse takeover, soit par le biais d'un échange d’actions.

Officiellement, la grande UBS fusionnerait avec la petite banque. Les actionnaires recevraient de nouveaux titres et le siège passerait rapidement aux Etats-Unis.

UBS devrait changer de nom

Certains pensent qu’un transfert à New York obligerait la banque à se rebaptiser. C’est faux, car le «S» d’UBS ne signifie plus «Suisse». Avant la fusion avec la Société de banque suisse en 1997, c’était encore le cas dans la version française.

Ce patron suisse gagne 333 fois plus que certains de ses employés

La banque fusionnée s’est brièvement appelée United Bank of Switzerland, un nom qui n’a jamais été officiel. Aujourd’hui, UBS ne signifie rien de plus que UBS. Même avec un siège à New York, la marque resterait la même sans souci.

Les Suisses se moquent du départ d'UBS

A la tête de la banque, certains pensent que «le peuple» déteste UBS, et qu’un déménagement aux Etats-Unis laisserait tout le monde indifférent. «Ils n'ont qu'à partir!», diraient les Suisses.

Face à Trump, la Suisse compte sur UBS

C'est bien ce ton qui domine sur les réseaux sociaux, et UBS reçoit aussi beaucoup de messages hostiles. Mais une enquête de la Schweiz am Wochenende auprès de 1100 abonnés dresse un tableau différent. 59% regretteraient un départ de la banque, 32% ne le regretteraient pas, et 9% sont indécis. Si le sondage n’est pas représentatif, il reflète sans doute mieux l’opinion de la population que des messages sur Facebook ou X.

Le Parlement acceptera forcément les nouvelles règles

Après des mois de lobbying raté, c’est ce que pense le département des affaires publiques d’UBS. Mais rien n’est acquis. Le PLR est divisé et pourrait encore basculer du côté de la banque.

La SonntagsZeitung a esquissé un compromis. UBS pourrait organiser ses activités de façon à n’avoir besoin que de 10 à 15 milliards de fonds propres supplémentaires, au lieu des 24 exigés.

Voilà pourquoi il n'y a presque plus de cash dans les banques suisses

En échange, une règle interdirait le rachat de grandes banques d’investissement. Des élus du camp bourgeois travaillent déjà dans ce sens. A Zurich, des figures importantes comme Daniel Jositsch (PS) et Tiana Angelina Moser (PVL), tous deux au Conseil des États, participent aussi aux discussions.

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
3
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
Cette boutique emblématique des gares CFF a fait faillite
Tekoe, spécialiste dans la vente de thé et autres infusions à l'emporter, met la clé sous la porte. L'enseigne avait vu le jour à la gare de Lausanne en 2004.
Clap de fin pour Tekoe: l'enseigne aux emblématiques pots verts est en faillite depuis la mi-août, révèle 20 minutes ce lundi.
L’article