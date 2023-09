Le Fairphone 5 devrait recevoir des mises à jour logicielles jusqu'en 2033. Image: watson

Test

On a testé le Fairphone 5 et voici ce qu'il s'est passé

Des mises à jour seront garanties pendant dix ans pour le smartphone le plus durable et facile à réparer. Notre test révèle si le nouveau Fairphone 5 n'est pas seulement équitable et durable, mais aussi efficace.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Economie»

Le Fairphone 5 est désormais disponible. Mais la réalisation de cet article juste avant le lancement de la vente ne s'est jouée qu'à un cheveu: au lieu d'atterrir chez watson, l'appareil en provenance des Pays-Bas a été envoyé par erreur à une entreprise du nom de Watson Marlow.

Après quelques allers-retours, j'ai tout de même pu prendre possession du Fairphone 5 peu avant mes vacances dans le beau pays de Glaris et le tester de manière approfondie.

Une remarque d'entrée: on a déjà suffisamment parlé des différences entre un Fairphone et les smartphones traditionnels. Je n'aborderai donc pas les aspects sociaux et écologiques ici. Juste ça: le Fairphone 5 est produit de la manière la plus socialement et écologiquement responsable possible, il peut être réparé facilement et à moindre coût, il bénéficie de huit à dix ans de support logiciel et est accompagné d'une garantie fabricant de cinq ans.

Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce smartphone Android, conçu pour durer, est aussi convaincant au quotidien ou en vacances. Au cas où, j'ai emporté mon téléphone Samsung, on ne sait jamais.

La première impression

On achetait les anciens Fairphones par conviction, laissant le design et la technique au second plan. Le nouveau modèle, en revanche, est vraiment beau et donne une impression de qualité. Et c'est bien normal, puisque le Fairphone 5 coûte environ 600 francs. Avec la durée de vie de dix ans revendiquée par le fabricant, c'est un investissement qui semble judicieux.

Le Fairphone est livré avec Android 13. Le fabricant garantit au moins cinq générations de mises à jour Android et huit ans de mises à jour de sécurité. Des systèmes d'exploitation open source sans Google comme /e/OS peuvent être installés en option. Image: watson

Le nouveau Fairphone est presque aussi grand que le Fairphone 4, mais environ 10% plus fin que son encombrant prédécesseur. Certes, ce n'est toujours pas le smartphone le plus fin du monde, mais ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande.

Les réactions de mes amis et collègues de travail sont unanimement positives. Les Néerlandais ont tenu leurs promesses au niveau du design. Reste la taille de l'engin. Elle posera problème à ceux qui recherchent un téléphone portable aussi petit que possible (voir les spécifications détaillées à la fin de l'article).

Personnellement, j'aime la face arrière très maniable et la possibilité de pouvoir l'ouvrir sans outils, par exemple pour changer la batterie.

L'appareil de test, couleur bleu ciel. Le capteur d'empreintes digitales est intégré dans le bouton marche/arrêt. Image: watson

Les premiers pas avec Fairphone

Passer d'un smartphone Android au Fairphone est un jeu d'enfant. Le Fairphone se connecte à l'ancien appareil à l'aide d'un câble USB-C et l'assistant d'installation transfère les applications, les contacts, les photos, etc. sur le Fairphone 5. Sinon, il est possible de transférer les données en Wifi ou d'importer une sauvegarde depuis le Cloud de Google.

Ce sujet pourrait vous intéresser 👇 Le nouvel iPhone est là, que faut-il retenir de cet appareil «martien»

Lors de la configuration, j'ai été dérangé de ne pas pouvoir activer Google Pay. Apparemment, c'est parce que j'ai entre les mains un prototype pour journalistes. Sur les appareils finaux, le service de paiement de Google devrait fonctionner comme d'habitude.

Après l'activation, Android 13 de Google m'accueille. Fairphone promet au moins cinq générations de mises à jour Android, huit ans de mises à jour de sécurité et renonce à charger le système avec des applications inutiles (bloatware). C'est louable, mais il faut aussi mentionner que les interfaces utilisateur de Samsung et d'Apple semblent plus modernes, comme l'illustre ce GIF.



Le GIF montre l'interface utilisateur de Fairphone. gif: watson / source: fairphone

En vacances avec le Fairphone

Après avoir réussi à passer de Samsung à Fairphone, nous partons avec sacs et bagages en voiture électrique, direction les Alpes glaronnaises. Important pour commencer les vacances en toute sérénité: le Fairphone se connecte rapidement et sans fil avec notre voiture et la navigation Google Maps fonctionne comme d'habitude.

Autre point positif: la vitesse du nouveau Fairphone est impeccable, je ne remarque guère de différence avec le tout nouveau Galaxy Z Flip 5 de Samsung, qui coûte 1150 francs, soit presque le double.

La batterie amovible de 4200 mAh est chargée à 50% après 20 minutes sur le câble USB-C. La recharge sans fil n'est pas possible. Image: watson

Pour moi, l'appareil photo est tout aussi essentiel, alors qu'il n'avait guère convaincu sur les modèles précédents. Les montagnes glaronnaises offrent un décor parfait pour tester le nouveau dispositif de 50 mégapixels. Et effectivement, les clichés réussissent désormais beaucoup plus souvent. Les photos et les vidéos sont d'une qualité supérieure à celles du Fairphone 4 et bien meilleures que celles du Fairphone 3.

En passant d'Apple ou de Samsung au Fairphone, on risque néanmoins d'être déçu, car les photos ne présentent pas les tons saturés et chauds auxquels de nombreux utilisateurs de téléphones portables se sont habitués.



La présentation du téléphone et de son appareil photo par la marque 👇 Vidéo: youtube

Les photos du diaporama le confirment: on n'achète pas un Fairphone 5 pour son appareil photo, mais la qualité irréprochable des photos n'est plus non plus – du moins pour moi – un motif d'exclusion.

Les vidéos peuvent se capter en qualité 4K, bien que la Full-HD me suffise pour les séquences de vacances, que je regarde à 99% sur un petit écran. Heureusement, la stabilisation d'image fait aussi un très bon travail lors des enregistrements vidéo, les vidéos tremblotantes appartiennent donc au passé, même pour les utilisateurs de Fairphone.



L'écran Oled de 6,46 pouces parfaitement lisible, même en plein soleil. Image: watson

Si les photos et les vidéos semblent plus belles, c'est aussi grâce à l'amélioration massive de l'écran. Pour la première fois, un Fairphone est équipé d'un écran Oled de haute qualité avec un très bon contraste, si lumineux que j'ai pu tout voir sans problème à tout moment, même en montagne, sous un soleil éclatant.

Je fais partie de ceux qui, en vacances, prennent volontiers 50 ou 100 photos par jour. Si j'ajoute à cela quelques vidéos, la batterie moyenne (4200 mAh) s'épuise le soir. Ce serait aussi le cas de nombreux autres smartphones. L'avantage du Fairphone: la batterie peut être remplacée à tout moment sans outils. Certains utilisateurs de Fairphone ont donc toujours une deuxième batterie avec eux.



La batterie peut être remplacée en quelques secondes sans outils. Image: watson

L'heure du bilan

A chaque génération, le Fairphone s'est sensiblement amélioré et le nouveau Fairphone 5 ne fait pas exception:

Il est de loin le meilleur de la marque sur le plan technique.

Il fonctionne de manière fluide alors que l'écran et l'appareil photo, en particulier, ont fait un grand bond en avant.

En matière de réparabilité, de production équitable et de support logiciel, il joue toujours dans une ligue supérieure.

Mais pour qui cherche un téléphone portable aussi petit que possible, le Fairphone 5 ne convaincra guère. Comme beaucoup de smartphones modernes, il est relativement grand.



Avec la dernière génération, le Fairphone est définitivement devenu un produit de masse.

De l'écran à la caméra en passant par le connecteur USB-C: dix composants peuvent être commandés en ligne et peuvent être changés par les utilisateurs eux-mêmes. Image: watson

En vacances, j'avais également emporté le tout nouveau smartphone à clapet de Samsung, le Galaxy Z Flip 5. Le fait que je n'ai pas emmené le téléphone Samsung, bien plus cher, en excursion après le deuxième jour est le plus grand compliment que je puisse faire à l'appareil photo du Fairphone. Notez bien qu'il ne peut pas rivaliser avec les meilleurs smartphones, mais la majorité des utilisateurs devraient s'en contenter.

La qualité de l'image est correcte, mais les téléphones d'Apple, Samsung, Google et consorts généreraient des couleurs plus vives et un ciel plus bleu. Image: watson

Pour les utilisateurs d'Android, le passage au Fairphone est un jeu d'enfant, alors qu'on sait par expérience que les utilisateurs d'Apple auront probablement besoin de plus de temps pour s'habituer. Le jeu pourrait en valoir la chandelle, d'autant plus que le Fairphone 5 est un smartphone dont on pourra profiter pendant de très nombreuses années grâce à une technologie à l'épreuve du temps, un design facile à réparer et des mises à jour jusqu'en 2033 au maximum.

Les plus et les moins du Fairphone 5 – Fonctionnement fluide

– Affichage et caméra fortement améliorés

- Garantie de mise à jour de 8 ans (support prévu pour 10 ans)

– Facile à réparer : 10 composants peuvent être remplacés par l'utilisateur.

– Batterie remplaçable sans outils

– Technologie d'avenir avec e-SIM, 5G et Wi-Fi 6E

– Matériaux recyclés et durables

– Conditions de travail et salaires équitables pour les ouvriers des usines et des mines

– 5 ans de garantie du fabricant

– Appareil photo moyen malgré tout

– Autonomie de la batterie moyenne

– Pas de prise casque séparée

– Pas complètement étanche (protection contre la pluie, mais il ne devrait pas être immergé)

Les principales spécificités