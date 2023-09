Prix et nouveautés: ce qu'il faut retenir du nouvel iPhone

L'iPhone change enfin de chargeur et passe à l'USB-C. La marque à la pomme revendique des progrès dans les questions environnementales et l'appareil coûtera cher. On fait le point.

Il est enfin là. L'iPhone 15 s'est dévoilé lors de la dernière conférence de la marque à la pomme, avec, comme d'habitude, différentes versions accessibles à différents prix.

Cette année, les modèles Pro se distingueront encore plus de la version standard. L'iPhone 15 Pro sera notamment doté d'un boîtier en titane et d'une nouvelle puce aux performances graphiques fortement améliorées, comme Apple l'a annoncé mardi, qualifiant ce dernier du premier iPhone «de qualité aérospatiale», ajoutant:

«L'iPhone 15 est (...) conçu du même alliage que les véhicules d'exploration envoyés sur Mars»

L'USB-C remplace enfin le système maison

Pour tous les nouveaux iPhones, on aura besoin d'autres câbles de chargement que ceux utilisés jusqu'à présent. Conformément aux prescriptions de l'UE en matière de prises de charge uniformes, Apple passe à la norme USB-C au lieu du format «Lightning» maison. Avec ce changement, les futurs iPhones pourront être chargés avec les mêmes câbles que la plupart des smartphones Android, des ordinateurs portables ou des écouteurs sans fil.

La directive de l'UE sur les câbles de recharge doit permettre d'éviter les déchets électriques. Ces dernières années, Apple a critiqué ce projet comme un frein potentiel aux innovations futures et a souligné que les câbles «Lightning» deviendraient inutiles dans de nombreux foyers. Le groupe avait introduit le «Lightning » en 2012. Désormais, le câble des écouteurs Apple sera également converti à l'USB-C.

Il y aura quoi dans l'appareil?

L'iPhone le plus grand et le plus cher – Pro Max – bénéficie d'une autre innovation : un zoom optique quintuple. Quelques mois avant le lancement des lunettes VR d'Apple, la caméra des modèles Pro pourra également prendre des photos en 3D, dans lesquelles on pourra ensuite s'immerger avec le casque.

Entre-temps, les innovations de la version Pro de l'année précédente arrivent sur le nouveau modèle standard. Ainsi, l'iPhone 15 est doté d'un capteur d'image de 48 mégapixels pour des photos plus détaillées et d'une zone d'affichage dynamique des informations actuelles.

La version Pro Max se dote, quant à elle, d'un zoom périscopique, soit, selon le site web d'Apple, du «zoom optique le plus puissant jamais vu sur iPhone». Mais la grande nouveauté est sans conteste l'arrivée de l'USB-C qui remplace enfin le système de chargement maison d'Apple, le «Lightning».

Les prix des nouveaux iPhones

Alors qu'il y a un an, Apple avait augmenté les prix en Europe, parfois de manière significative, on assiste aujourd'hui à un mouvement inverse.

iPhone 15 : à partir de 849 francs

iPhone 15 plus : à partir de 949 francs

iPhone Pro : à partir de 1079 francs

Comment expliquer la hausse des prix?

La fixation des prix aide Apple à compenser le recul du marché des smartphones. Dernièrement, Apple n'a pas réussi à s'opposer à la baisse générale de ce secteur: selon les calculs de la société d'analyse IDC, les ventes d'iPhones au deuxième trimestre ont baissé de six pour cent par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires n'a toutefois baissé que d'environ 2,4% – ce qui indique qu'Apple parvient à vendre des modèles plus chers. L'iPhone est de loin le produit le plus important du groupe et génère plus de la moitié des recettes.

Le nouvel iPhone 15 dans différentes couleurs. Image: appleinsider

L'arrivée de l'USB-C pourrait coûter cher

Comme tous les accessoires relatifs aux anciennes versions de l'iPhone utilisaient l'ancien modèle «Lightning», un adaptateur Lightning vers USB-C pourrait s'avérer très utile pour les utilisateurs qui disposent d'un casque, d'un micro ou d'autres accessoires. Evidemment, Apple y a déjà pensé et propose sur son site un adaptateur pour le prix de 29 francs.

Capture d'écran de l'Apple Store.

D'ailleurs, concernant les prix des câbles, Apple conserve les mêmes tarifs qu'avec les versions Lightning. Il faut ainsi compter 19 francs pour un câble de recharge USB-C de 1m et 29 francs pour un câble de 2m.

Nouveautés de l'Apple Watch

Dans sa nouvelle version, la montre-ordinateur Apple Watch est notamment dotée d'une puce plus rapide et peut désormais traiter les demandes adressées à l'assistant vocal Siri directement sur l'appareil. L'écran peut par exemple être deux fois plus lumineux en plein soleil que sur le modèle précédent.

La nouveauté est qu'il est également possible d'utiliser les fonctions de la montre en tapant deux fois l'un contre l'autre le pouce et l'index. Cela devrait aider à utiliser la montre lorsque l'autre main n'est pas libre. Par exemple, cela permet de répondre à un appel ou d'y mettre fin et d'éteindre le réveil. La montre reconnaît le type de mouvement à l'aide de ses capteurs et de l'apprentissage automatique.

Offensive environnementale

Apple a consacré une partie importante de sa présentation aux questions environnementales. Ainsi, la top manager Lisa Jackson a annoncé que les nouvelles montres Apple seront entièrement neutres en CO2. En outre, le groupe n'introduira plus de nouveaux produits en cuir. Même les futurs bracelets du groupe de luxe Hermès seront en tissu. Le boîtier de l'iPhone 15 est composé à 75 pour cent d'aluminium recyclé. Sur le modèle Pro, le châssis à l'intérieur de l'appareil est entièrement fabriqué à partir d'aluminium recyclé. Le cobalt utilisé dans les batteries provient entièrement du recyclage.

Annette Zimmermann, analyste auprès de l'entreprise d'études de marché Gartner, a déclaré après la présentation à Cupertino qu'il était remarquable qu'Apple mise autant sur le thème de la durabilité. Le groupe est tout à fait crédible dans ce domaine, même s'il y a encore un peu de retard à rattraper dans certains domaines, comme la réparabilité des appareils. «En outre, il reste encore quelques questions à résoudre, par exemple comment calculer exactement un produit neutre en CO2». Mais, ajoute-t-elle:

«Apple est sur la bonne voie dans le domaine de l'environnement»

