Ce service gratuit disparaît des boutiques en ligne suisses

La livraison gratuite recule encore dans l’e-commerce suisse, tandis que toujours plus d’enseignes misent désormais sur des colis livrés dès le lendemain.

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La livraison gratuite sans condition devient de plus en plus rare parmi les principales boutiques en ligne suisses. Parallèlement, toujours plus de commerçants livrent les commandes dès le lendemain, selon la dernière analyse de la société de conseil en commerce électronique Carpathia.

Parmi les 49 boutiques en ligne B2C générant le plus gros chiffre d’affaires qui ont été étudiées, seules 12,2% proposent encore la livraison gratuite, quel que soit le montant de la commande, indique un communiqué diffusé ce week-end. Cette proportion atteignait 15% l’année dernière et 20% en 2023. Aujourd’hui, près de deux tiers des boutiques n’offrent la livraison qu’à partir d’un certain montant d’achat, tandis que 22,5% facturent systématiquement des frais d’expédition.

Seule une minorité des principales boutiques en ligne suisses livre encore gratuitement sans condition. Image: Shutterstock

Les commerçants ont en revanche nettement accéléré leurs livraisons. Désormais, 24 des 49 boutiques étudiées proposent une livraison dès le lendemain. Leur nombre a ainsi plus que doublé depuis 2023, lorsque seules 11 enseignes offraient cette possibilité.

Dans 15 boutiques, soit 31%, la livraison le lendemain est désormais proposée sans supplément et fait partie de l’offre standard. Neuf autres facturent des frais supplémentaires pour ce service. En 2023, seules 19% des boutiques proposaient par défaut une livraison le jour suivant.

Les autres conditions ont peu évolué. Les frais d’expédition ordinaires les moins chers s’élèvent en moyenne à 6,45 francs, contre 6,65 francs l’année précédente. Le délai de retour atteint en moyenne 42 jours, tandis que sa valeur médiane reste inchangée à 30 jours. Près de la moitié des boutiques proposent également le retrait en magasin.